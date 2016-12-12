Мешканцю Коломийщини, який збив на смерть людину, дали умовний термін

Коломийський міськрайонний суд розглянув справу про трагічну загибель чоловіка під колесами автомобіля.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, пишуть Паралелі.

Нагадаємо, що 23 травня близько 21 год 30 хв 53-річний житель села Турка, керуючи автомобілем “ВАЗ 2107”, проїжджав ґрунтовою дорогою через сільське пасовище та не помітив у темноті чоловіка, який лежав на його шляху.

Як наслідок він наїхав на 56-річного односельця, заподіявши йому несумісні з життям тілесні ушкодження – потерпілий помер дорогою до лікарні.

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В ході судового засідання встановлено, що чоловік, який лежав у траві за межами проїжджої частини дороги, випасав корову. Водій, маючи обмежену видимість у напрямку руху внаслідок природніх особливостей берега річки Турка, яку він в чей час переїхав, виявивши вказану корову, яка раптово появилася на проїжджій частині дороги, виїхав за межі проїжджої частини дороги на траву, де вчинив наїзд на лежачого.

Обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся, зі свого боку попросив вибачення у рідних потерпілого, повідомив, що допоміг їм провести похорони та буде оплачувати вартість пам’ятника. Просив врахувати дані обставини та наявність на утриманні трьох дітей, двоє з яких неповнолітні і не карати суворо.

Враховуючи всі обставини справи та особу обвинуваченого суд призначив обвинувачену покарання три роки позбавлення волі, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив засудженого від відбування основного покарання, у вигляді позбавлення волі, з випробуванням, з іспитовим строком три роки.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Івано-Франківської області через Коломийський міськрайонний суд, протягом тридцяти діб з моменту проголошення.