Мешканцям Прикарпаття представлять літературні новинки письменників та друковану продукцію місцевих видавців

9 – 10 листопада до Дня української писемності і мови та з нагоди відзначення в області Року Івана Франка у фортечній галереї “Бастіон” в Івано-Франківську відбудеться виставка-презентація друкованої продукції “Сторінками української книги”.

Захід проводиться з метою популяризації української книги та культури читання, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Впродовж двох днів мешканці Прикарпаття зможуть ознайомитись з літературними новинками письменників, продукцією місцевих видавництв та книгорозповсю-джувачів, фотовиставкою “Тримай книгу”.

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Буде представлений просвітницький лекторій для дітей “Невідомий Франко” та “Франкові читання” за участі учнівської молоді.

Відбудеться також презентація редакції Всеукраїнського дитячого журналу “Дзвіночок” з нагоди 85-річчя часопису за участю головного редактора журналу, члена Національної спілки письменників України Лесі Пилип’юк-Диркавець.

Відвідувачі матимуть змогу познайомитися з багатьма іншими цікавими літературними проектами.

Урочисте відкриття відбудеться завтра о 12.00 у фортечній галереї “Бастіон”.