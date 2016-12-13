Мешканця Івано-Франківщини у готелі Києва вдарили пляшкою по голові. ФОТО

Про напад на прикарпатця поліція дізналася від медичних працівників. Потерпілий перебуває у лікарні. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Чоловік приїхав до столиці з Івано-Франківської області. Ввечері він зустрівся з другом. Їх святкування закінчилося у номері готелю. Згодом до них завітали четверо жінок. Під час застілля одна з них взяла пляшку з-під шампанського та вдарила чоловіка по голові. Після цього усі четверо вибігли з номера, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Національної поліції.

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Товариш потерпілого викликав лікарів. Пацієнта без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Від написання заяви потерпілий відмовився, а поліція встановлює особу кривдниці.