Мешканців Коломиї запрошують на майстер-клас з розпису пряників. ФОТО

У Музеї писанкового розпису в межах “Програми вихідного дня” відбудеться майстер-клас з розпису на пряниках.

Уперше в Коломиї в музеї майстер Руслана Боднарук (майстерня пряників “Солодкий дарунок”) вчитиме створювати розписи на пряниках. Майстер-класи відбуватимуться щонеділі, повідомляє Дзеркало Коломиї.

На першому занятті всі охочі зможуть навчитися розмальовувати айсингом (цукрова глазур), а також створювати на пряниках справжні картини.

Розпис пряників – це чудовий майстер-клас не тільки для дітей, а й дорослих, який допоможе виявити фантазію незалежно від віку та художніх навиків.

Участь у майстер-класі тільки після попередньої реєстрації. Тел.: 099 171 71 75, 097 077 75 52.

Пряниками й усім необхідним матеріалом для розпису та святкового пакування забезпечуємо.

Перший майстер-клас відбудеться у неділю, 13 листопада, о 14.00.

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