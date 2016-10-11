Мешканці Надвірної пікетують РДА через масову вирубку лісів

Сьогодні, 11 жовтня, у Надвірній мешканці 4 сіл району проводять мітинг біля приміщення місцевої райдержадміністрації через масову вирубку лісів на території району.

Люди вимагають від чиновників припинити процес знищення лісів, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на УНН.

Як повідомили учасники акції, вони з цією проблемою неодноразово звертались до різноманітних інстанцій, проте жодного результату це не дало.

“Якщо і ця показова акція протесту не дасть бажаного результату, ми будемо змушені вдатися до більш радикальних методів боротьби”, — зазначають мітингувальники.

У акції взяли представники населених пунктів Парище, Терновиця, Гаврилівка та Назавизів. Пікетувальників запросили до актової зали РДА, де представники влади та громади шукатимуть шляхи вирішення проблеми.

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