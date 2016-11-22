Мешканці мікрорайону “Канада” залишилися без вуличного освітлення. ФОТОФАКТ

Мешканка “Канади” звернулася до редакції “Дзеркала Коломиї” з інформацією, що у цьому мікрорайоні повністю відключили вуличне освітлення.

“Коломийська влада дбає про мешканців “Забутої Канади”. Відреагувала на прохання жителів зробити вуличне освітлення і без попередження взагалі його відрізали. Щиро дякуємо за дбайливе ставлення до людей”, – повідомила обурена коломиянка.

Редакція сконтактувала телефоном із ще одним мешканцем цього мікрорайону – Тарасом Маркевичем. Він теж підтвердив той факт, що освітлення вимкнене.

Однак зробила це не міська влада, а представники “Прикарпаттяобленерго”.

“В нас з освітленням вулиць була жахлива ситуація, – каже він, – і люди просто повкручували лампи, куплені за власні кошти, у вуличні стовпи та провели електроенергію від своїх обійсть. Після цього приїхали представники “Прикарпаттяобленерго” і їх відключили, трактуючи це як самовільне підключення до мережі”, – додав він.

Звернулись ми і до “Прикарпаттяобленерго”. Там кажуть, що жодних дій по відключенню вуличного освітлення не здійснювали, оскільки це належить до компетенції міської ради.

Присутність своїх робітників у мікрорайоні в енергетичній компанії пояснили тим, що, можливо, міська рада звернулась до Коломийського РЕМу з проханням провести певні роботи.