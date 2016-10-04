Мешканці коломийських багатоповерхівок не поспішають створювати ОСББ. ВІДЕО

Мешканці коломийських багатоповерхівок не поспішають ставати їхнім власниками. Із понад п’ятисот будинків ОСББ створили лише третина.

Люди нарікають – підвали, сходові й ліфти – усе аварійне, тому не готові брати на себе відповідальність за своє ж майно. Ті, хто таки об’єдналися – зіткнулися з купою проблем, йдеться у сюжеті НТК.

“Ми неодноразово зверталися, щоб зробили порядок з нашим будинком. Ми хочемо брати під ОСББ, але ЖЕК понад 30 років обслуговував, тому ми вимагаємо, щоб будинок передали нам у належному стані”, – каже коломиянин, голова ОСББ одного з будинків Андрій Ганущак.