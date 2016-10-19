Мешканці Коломийщини добровільно здають зброю у поліцію

З початку місячника добровільної здачі зброї, який триває упродовж жовтня, до Коломийського відділу поліції добровільно громадяни здали 5 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 1 нарізної зброї, а також 3 газових пістолети, 2 багнети та набої до зброї армійських зразків.

Правоохоронці нагадують, якщо громадяни у вказаний термін добровільно здали до органів Національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю то в подальшому, після оформлення відповідних документів, вони мають можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Просимо врахувати, що пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями несмертельної дії реєструється у випадках і в порядку, передбаченому законодавством України, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Носіння, зберігання, придбання, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу» караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.