Мешканець Прикарпаття вчинив у Києві смертельну ДТП. ФОТО+ВІДЕО

Вчора, 30 листопада, водій з Івано-Франківської області вчинив смертельну ДТП в Києві.

Як повідомляє ДТП Київ, прикарпатець щойно купив у Києві позашляховик Suzuki, яким і вчинив смертельний наїзд на пішохода, пише Дзеркало Коломиї.

Водій рухався проспектом Перемоги та допустив наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в нвстановленому місці. Смерть чоловіка, приблизно 40-річного віку, настала миттєво.

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Слідчі та поліція з’ясовують всі обставини аварії.

Детальніше дивіться у відео “ДТП Київ”.