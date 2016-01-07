Мережу підкорює раніше невідома повстанська колядка. ВІДЕО

Разом із дітьми колядку виконали відомі українські музиканти Тарас Компаніченко і сестри Тельнюк, гурти “ТаРута” та “Тінь Сонця”.
Слова колядки сьогодні активно ширяться в соцмережі Фейсбук. Зокрема, його від київського музиканта, який брав участь у записі, Валерія Гладунця, учасника гурту “PoliКарп” (Полісся – Карпати) опублікував сілький голова Космача Дмитро Пожоджук.
“Ласкаво просимо вивчати та колядувати!
Колядка створена в часи Другої світової війни, яка в Україні тривала до 1953 року, воїнами Української повстанської армії, записана в с. Космач, в присілку Бані, Косівського району, Івано-Франківської області.
Наспівала Рожканюк Явдоха
Нова Радість Стала, яка не бувала,
Над полями України пташечка літала. 2р.
Пташечка літала нам звістку принесла,
Що Вкраїна не пропала, Україна Вскресла. 2р.
На Різдво раненько сніжок надлітає,
Мати з дітьми із Сибірю батька виглядає. 2р.
Діти ревно плачуть, де наша родина,
На Сибірю висипана висока могила. 2р.
Там у тій могилі батько спочиває,
Шкода дітей, шкода неньки, кров ся проливає 2р.
А на небі зірка, ангелі літають,
А на земли від гарматів гори ся здригають. 2р.
Ние лиш від гарматів а леишией від мінів,
Бо вороги хочуть взяти від нас Україну. 2р.
А на небі зірка, сонечко сіяє,
А не земле з наших братів кров ся проливає. 2р.
А Пречиста Діво, глянь на нас із неба
Та дай же нам ту свободу, якої нам треба. 2р.
Щастя-здоровя, многая літ,
Шоби сти діждали від тепер за рік.
Аранжування та музичний супровід гурт “PoliКарп” (Полісся – Карпати) – Валерій Гладунець, Василь Паланюк, Сергій Охрімчук, Юрій Захарчук. А також Олександр Атамась гурт “ТаРута” та Максим Бережнюк.
В записі брали участь дитячі гурти “Будимир” та “Орелі”, керівник Мирослава Вертюк, гурт “Бурса фольклору”, Галина та Леся Тельнюк, Тарас Компаніченко гурт “Хорея Козацька”, Леся Рой гурт “Телері”, Євген та Олена Романенки гурт “ТаРута”, Сергій Василюк гурт “Тінь Сонця”, Павло Моргунюк, Наталка Лещенко, Настя Мельниченко, Роман Свідерський, Любов Плавська, Альона Савченко, Катруся Капра, Ізабела Стасюк, Дарина Котляренко”.
Джерело: kurs.if.ua
Текст колядки викладений у статті не відповідає виконаній у відео.
Для чого писати дурницю? Тексти ідентичні!
Передостанній куплет у тексті пропущений про тризуб. Послухайте уважно!
Відео та монтаж Владек Цуман
Гарне виконання. А ось так виконали подібну колядку діти з Детройту США
https://www.youtube.com/watch?v=SFUWluDGpbg
Ukrainian Christmas Carol “A New Joy Has Come” Нова радість стала – Українськa народнa піснa.
Immaculate Conception Ukrainian Catholic Schools Students, Grade 7. Direction and Piano: Mrs. Irena Svytka (IC Schools Ukrainian language and Literature teacher)
https://youtu.be/SFUWluDGpbg
дякую! дуже гарно!
Я вибачаюсь але на мою думку це ‘ більше схоже на повстанським хороший вірш ,де діти оплакують смерть батька, а на Різдво колядкою всі християни з радістю оспівують народження Спасителя -Сина Божого Ісуса Христа !!!