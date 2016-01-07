Мережу підкорює раніше невідома повстанська колядка. ВІДЕО

Разом із дітьми колядку виконали відомі українські музиканти Тарас Компаніченко і сестри Тельнюк, гурти “ТаРута” та “Тінь Сонця”.

Слова колядки сьогодні активно ширяться в соцмережі Фейсбук. Зокрема, його від київського музиканта, який брав участь у записі, Валерія Гладунця, учасника гурту “PoliКарп” (Полісся – Карпати) опублікував сілький голова Космача Дмитро Пожоджук.

“Ласкаво просимо вивчати та колядувати!

Колядка створена в часи Другої світової війни, яка в Україні тривала до 1953 року, воїнами Української повстанської армії, записана в с. Космач, в присілку Бані, Косівського району, Івано-Франківської області.