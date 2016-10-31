Мережу борделів зі 110 молодими дівчатами викрили у Львові

Будинки розпусти, які були завуальовані під стриптиз-клуби, працювали у Львові та Харкові. Під час проведення санкціонованих обшуків поліція затримала більше 110 молодих дівчат, більшість з яких надавали сексуальні послуги за гроші. Про повідомляє департамент комунікації національної поліції України.

До проведення операції були залучені оперативники департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції та його територіальні підрозділи у Львівській, Київській, Харківській областях та місті Києві, слідче управління та прокуратура Львівської області, повідомляє Zaxid.net.

У Львові та Харкові одночасно проведено 11 обшуків. Вилучено кошти на суму близько 200 тисяч гривень, мобільні телефони та сім-карти, рекламна продукція, “чорна бухгалтерія” (записи щодо клієнтів та сума отриманих коштів).

Правоохоронці встановили особи директорів, адміністраторів, касирів, а також обслуговуючий персонал будинків розпусти.

Зокрема, для налагодження ефективної роботи борделів, організатори переобладнали частину приміщень клубів під кімнати для надання інтимних послуг.

У клубах діяла окрема власна валюта, яка в еквіваленті дорівнювала гривні. Вартість сексуальних послуг приблизно складала від тисячі до 3,5 тисяч гривень за годину. 40% цієї суми залишалося у повії.

Клієнтами виявлених борделів були переважно іноземці, серед них – велика кількість студентів вищих навчальних закладів.

Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.