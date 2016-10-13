Мер Коломиї втік від нардепа. ФОТО

Народний депутат Ігор Мосійчук приїхав до Коломиї, щоб зустрітися з громадою, яка прагне відстояти ДЮСШ №1.

Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, пише Дзеркало Коломиї.

“На запрошення громади міста Коломия, що на Франківщині, взяв участь в народному віче з вимогою до міської влади припинити знищення дитячої спортивно-юнацької школи.

По закінченню віче, разом з громадою та колегою народним депутатом Юрієм Тимошенком, прийшли до міської ради вимагати припинення свавілля щодо спортшколи. Мер-корупціонер Ігор Слюзар втік з робочого місця. Громада зайшла до його кабінету та вимагала присутності. Не зважаючи на вимоги людей, Слюзар так і не з’явився на роботі. За нього віддувався секретар міської ради Любомир Жупанський. Поводив він себе нахабно і зухвало, хамив літнім жінкам, розвалився в кріслі перед громадою так, що довелось його піднімати. На що він постійно посилав мене та колегу Тимошенко у Верховну Раду і просив не заважати йому працювати, а насправді – грабувати Коломию.

Народне віче вирішило: – зобов’язати Коломийську міську раду припинити цькування спортивної дитячої спортивно-юнацької школи та її педагогічного колекти – звернутись до Верховної Ради Україди щодо утворення ТСК по зловживаннях та корупційних діях Коломийської міської влади – міського голову Коломиї Ігоря Слюзара порушено 13 кримінальних проваджень, і не зважаючи на це він продовжує виконувати свої обов’язки Окремо колега Тимошенко ініціюватиме виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, в якому він працює, в місті Коломиї“, – написав Ігор Мосійчук і додав фото.

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