Мер Коломиї Ігор Слюзар задекларував гектар землі, два вантажні авто, будинок на 424 квадрати і 29% офісу

Мер Коломиї Ігор Слюзар задекларував гектар землі, два вантажні авто, будинок на...

На сайті Національного Агентства з питань запобігання корупції з’явилася декларація міського голови Коломиї Ігоря Слюзара.

Згідно з нею, Ігор Слюзар володіє земельною ділянкою 10000 кв. м. Також у його власності є житловий будинок площею 424,8 кв. м та 29% офісу загальною площею 86,9 кв. м, пише Фіртка.

У власності дружини мера Коломиї Наталії Слюзар є земельна ділянка площею 2438 кв. м та житловий будинок площею 67,2 кв. м.

Також дружина Слюзара має у власності легковий автомобіль “Рено Сценік” 2013 року випуску, вартістю 150 000 грн.

Крім того, дружина очільника Коломиї володіє 25% від загального капіталу ТзОВ “Компанія “Спафіс”.

Ігор Слюзар задекларував два вантажні автомобілі: “Мерседес 210” 1982 року випуску та “Москвич Іж2715” 1987 року випуску.

У 2015 році мер Коломиї отримав 107 055 гривень заробітної плати та 147 882 гривні доходу від відчуження спільної нерухомості.

Його дружина заробила в рази більше: Наталія Слюзар задекларувала 707 906 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Також отримала грошовий подарунок в сумі 10 260 гривень. Крім цього отримала дохід від відчуження рухомого майна 302 100 гривень.

Також Ігор Слюзар задекларував 140 000 доларів під майнове забезпечення житлового будинку, з яких сплатив 75 567 гривень кредиту та 62 403 гривень – процентів за позикою.

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