Мер Івано-Франківська отримує майже вдвічі менше зарплати, ніж премій

Мер Івано-Франківська отримує майже вдвічі менше зарплати, ніж премій

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Журналісти сайту громадської журналістики надіслали запит до Івано-Франківської міської ради, звідки отримали дані про заробітну плату очільника міста. Такий запит може зробити кожен громадянин нашої країни.

За січень-серпень 2016 року Руслан Марцінків одержав 61 тисячу 696 гривень зарплати та 92 тисячі 332 гривні премії. Найбільший дохід (зарплата + премія) отримано у серпні, найменший – у березні – 18 573 гривні, передає Дзеркало Коломиї з посиланням на сайт Колона.

Зарплата мера складається з  окладу, доплати за ранг державного службовця, надбавок за вислугу років, коштів, отриманих за відрядження. Також у деякі місяці нараховувалася індексація, а у серпні додатково була нараховано премію до Дня Незалежності.

У липні мер Івано-Франківська також отримував так звані “відпускні”, за один день відпустки було нараховано майже шістсот гривень.

https://pp.vk.me/c626916/v626916767/20903/q6gHpDFX8IQ.jpg

РазомЗарплатаПремія
Січень18975,606903,6012072,00
Лютий18975,606903,6012072,00
Березень18573,006903,4011669,60
Квітень18975,606903,6012072,00
Травень18975,606903,6012072,00
Червень19515,497443,4912072,00
Липень19152,117628,8411523,27
Серпень20886,1412106,498779,65

 

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