Мер Івано-Франківська отримує майже вдвічі менше зарплати, ніж премій

Журналісти сайту громадської журналістики надіслали запит до Івано-Франківської міської ради, звідки отримали дані про заробітну плату очільника міста. Такий запит може зробити кожен громадянин нашої країни.

За січень-серпень 2016 року Руслан Марцінків одержав 61 тисячу 696 гривень зарплати та 92 тисячі 332 гривні премії. Найбільший дохід (зарплата + премія) отримано у серпні, найменший – у березні – 18 573 гривні, передає Дзеркало Коломиї з посиланням на сайт Колона.

Зарплата мера складається з окладу, доплати за ранг державного службовця, надбавок за вислугу років, коштів, отриманих за відрядження. Також у деякі місяці нараховувалася індексація, а у серпні додатково була нараховано премію до Дня Незалежності.

У липні мер Івано-Франківська також отримував так звані “відпускні”, за один день відпустки було нараховано майже шістсот гривень.

Разом Зарплата Премія Січень 18975,60 6903,60 12072,00 Лютий 18975,60 6903,60 12072,00 Березень 18573,00 6903,40 11669,60 Квітень 18975,60 6903,60 12072,00 Травень 18975,60 6903,60 12072,00 Червень 19515,49 7443,49 12072,00 Липень 19152,11 7628,84 11523,27 Серпень 20886,14 12106,49 8779,65

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