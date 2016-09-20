Мер Івано-Франківська отримує майже вдвічі менше зарплати, ніж премій

Журналісти сайту громадської журналістики надіслали запит до Івано-Франківської міської ради, звідки отримали дані про заробітну плату очільника міста. Такий запит може зробити кожен громадянин нашої країни.
За січень-серпень 2016 року Руслан Марцінків одержав 61 тисячу 696 гривень зарплати та 92 тисячі 332 гривні премії. Найбільший дохід (зарплата + премія) отримано у серпні, найменший – у березні – 18 573 гривні, передає Дзеркало Коломиї з посиланням на сайт Колона.
Зарплата мера складається з окладу, доплати за ранг державного службовця, надбавок за вислугу років, коштів, отриманих за відрядження. Також у деякі місяці нараховувалася індексація, а у серпні додатково була нараховано премію до Дня Незалежності.
У липні мер Івано-Франківська також отримував так звані “відпускні”, за один день відпустки було нараховано майже шістсот гривень.
|Разом
|Зарплата
|Премія
|Січень
|18975,60
|6903,60
|12072,00
|Лютий
|18975,60
|6903,60
|12072,00
|Березень
|18573,00
|6903,40
|11669,60
|Квітень
|18975,60
|6903,60
|12072,00
|Травень
|18975,60
|6903,60
|12072,00
|Червень
|19515,49
|7443,49
|12072,00
|Липень
|19152,11
|7628,84
|11523,27
|Серпень
|20886,14
|12106,49
|8779,65
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