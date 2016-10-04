Мер Франківська вибачився перед учасниками АТО, яких назвав рейдерами. Про це міський голова заявив під час оперативної наради.

Він сказав, що інформація, яка поширюється про його конфлікт з атовцями є викривленою і що в п’ятницю відбудеться наступне судове засідання у цій справі. Відтак міський голова вибачився перед учасниками АТО, передає ГК.

“Я хочу вибачитися перед учасниками АТО, які сприйняли слова до Василя Андріїва як образу. Я прошу вибачення в усіх учасників АТО, які це сприйняли як образу честі та гідності. Але я вважаю, що ми зробили правильно. Однак, якщо справді є такі учасники АТО, які сприйняли це близько до серця, то я прошу вибачення”, – заявив Марцінків.