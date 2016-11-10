Мер Франківська продав приготовлену ним страву за 1200 гривень

9 листопада у Івано-Франківську стартував соціальний проект “Смакуємо з..”, який знайомить мешканців міста з відомими людьми.

Першим і почесним гостем заходу став мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Даний проект відбувся в Панорамі Паб, де мер разом із шеф кухарем Русланом Гоменюком готували страву “Шатобріан з овочами гриль в домашніх умовах”, передає Фіртка.

Запрошені гості мали змогу не лише спостерігати за приготуванням, але й задавати питання Руслану Марцінківу.

Сам мер зізнався в тому, що вдома ніколи не готує, так як на це немає часу, а його жінка Оксана з цікавістю спостерігала за приготуванням чоловіка.

Приготована страва виставилась на аукціон серед запрошених гостей, стартова ціна якої була 200 грн, але так як охочих скуштувати страву, приготовану мером, було багато, то продали її за 1200 грн. Такі ж самі чотири страви були продані за 300 грн.

Організатор проекту Іван Пуйда відзначив: “Людина – це не грошові машини, крім роботи та бізнесу існує саме важливе – наша родина та особистий простір, де має місце звичайне життя. Ми відкрили новий простір для спілкування, тим самим реалізували гідний благодійний проект“.

Виручені кошти підуть на допомогу онкохворим дітям.