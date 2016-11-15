Мер Франківська наказав придбати лопати на весь виконком

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків наказав комунальникам розробити алгоритм дій на випадок великого снігопаду – “як в Америці”.

На оперативній нараді у франківського мера доповіли, що прибиранням в обласному центрі зайняті 200 двірників, працюють три трактори, пише КУРС.

Одна з головних проблем зараз – вивезення повалених дерев. Все гілля комунальники обіцяють прибрати до наступного вівторка.

Руслан Марцінків відзначив, що особливу увагу треба звернути на тротуари. “Ще дороги сяк-так, для тротуарів треба в першу чергу купувати техніку“, – сказав Марцінків.

Також мер наказав обладнати трекерами прибиральні машини, щоб мешканці бачили, де працює комунальна техніка.

“Висновки зробили, проблеми побачили і наступного разу будемо працювати по-іншому, – зазначив директор департаменту комунальної політики і благоустрою Михайло Смушак. – Було надто багато снігу, звісно, ми хочемо, щоби зараз сніг був вивезений з центральних площ. Але нащо зараз вивозити, тратити гроші – через два-три дні все розтопиться…”

Марцінків дав розпорядження прописати алгоритм дій на великий снігопад – “як в Америці”.

Стосовно призупинки навчання у школах Марцінків запевнив, що це востаннє – більше ніяких перерв не буде.

“Всі беруть лопати і йдуть чистити“, – каже мер. І тут же наказав придбати лопати на весь виконком.

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