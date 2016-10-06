Мер Франківська та голова Спілки добровольців АТО помирилися та потиснули один одному руки. ФОТОФАКТ

“Я уже на оперативній нараді просив вибачення в учасників АТО, зараз прошу вибачення у вас за свої емоції, які були на тій нараді. Вважаю, якщо ми дбаємо за інтереси міста і учасників бойових дій, то ми маємо працювати разом. Я готовий потиснути вам руки, якщо ви згідні”, – сказав Марцінків, передає Курс.

У коментарі КУРСу, Василь Андріїв повідомив, що основна їхня вимога, а це публічні вибачення -виконана. Тому позов із суду до міського голови Івано-Франківська учасники АТО відкличуть позов.

Нагадаємо, івано-франківські атовці подали до суду на мера Руслана Марцінківа, який звинуватив їх у рейдерстві та рекеті. Один позов подала “Міська асоціація учасників АТО”, другий – громадська організація “Обласна спілка учасників АТО”.

У заявах йдеться, що 14 липня на зустрічі міський голова ображав учасників АТО та голову “Спілки добровольців АТО Прикарпаття” Василя Андріїва.

У позовах “Про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди” до міського голови та міської ради учасники АТО вимагають публічних вибачень та 100 тисяч гривень морального відшкодування, гроші обіцяють віддати на потреби ветеранів та сімей загиблих.