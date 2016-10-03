Меморіальну дошку загиблому на війні герою відкрили на Верховинщині

В Ільцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів відкрили меморіальну дошку загиблому воїну АТО Миколі Ткачуку.

В урочистій частині відкриття взяли участь учасники АТО, голова Верховинської районної державної адміністрації Олег Лютий, голова сільської ради с. Ільці Василь Джоголюк, отець Дмитро, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Верховинської РДА.

Після відкриття провели районні змагання з пішохідного туризму, присвячені загиблому воїну АТО Миколі Ткачуку.

У змаганнях взяли участь 10 команд загальноосвітніх шкіл району та філії ОДЦКУМ серед дівчат та юнаків. Перемогу у цих змаганнях виборола команда Ільцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, друге місце здобула команда філії ОДЦКУМ, а третє місце посіла команда Верховинської школи-інтернат.

Команда-переможець нагороджена перехідним кубком імені Ткачука, а також команди-призери нагороджені цінними призами, медалями та грамотами.