Меланія Трамп — незвична перша леді США. ФОТО

Дружина Дональда Трампа, 46-річна Меланія уперше офіційно вийшла на публіку як новоспечена перша леді США.

Як повідомлялося раніше, найексцентричніший американський політик, сьогодні став президентом США. Дональд Трамп відомий своїми незліченними багатствами, дивними зачісками і любов’ю до красивих жінок. Головна з них, нинішня дружина Меланія.

Третя дружина скандального мільярдера Дональда Трампа – відома словенська модель. Меланія народилася в соціалістичній Югославії, в 16 років почала зніматися в якості моделі для різних видань, причому на початку кар’єри кількість чоловічих видань переважало над жіночими. Меланія не боялася відвертих фотосесій, але після заміжжя припинила оголюватися перед об’єктивом. Втім, у 2000 році вона отримала титул «Міс бікіні» журналу Sports Illustrated.