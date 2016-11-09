Меланія Трамп — незвична перша леді США. ФОТО

Меланія Трамп — незвична перша леді США. ФОТО

0
Поділитися

Дружина Дональда Трампа, 46-річна Меланія уперше офіційно вийшла на публіку як новоспечена перша леді США.

Як повідомлялося раніше, найексцентричніший американський політик, сьогодні став президентом США. Дональд Трамп відомий своїми незліченними багатствами, дивними зачісками і любов’ю до красивих жінок. Головна з них, нинішня дружина Меланія.

Don Yapon

Третя дружина скандального мільярдера Дональда Трампа – відома словенська модель. Меланія народилася в соціалістичній Югославії, в 16 років почала зніматися в якості моделі для різних видань, причому на початку кар’єри кількість чоловічих видань переважало над жіночими. Меланія не боялася відвертих фотосесій, але після заміжжя припинила оголюватися перед об’єктивом. Втім, у 2000 році вона отримала титул «Міс бікіні» журналу Sports Illustrated.

a30c8ff-trump-melania
Меланія Трамп із падчеркою Іванкою
1478677652_11
Меланія з Дональдом Трампом та їхнім спільним сином

3ff3c38-melania7 1478677679_9 1478677692_7 1478677709_2bsuf 1478677710_2 1478677776_3

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів