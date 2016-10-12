Медове вино, смаколики та 300 літрів повидла: у Франківську відбудеться фестиваль “Станиславівська мармуляда”

Медове вино, смаколики та 300 літрів повидла: у Франківську відбудеться фестиваль “Станиславівська...

15-16 жовтня 2016 року в Івано-Франківську пройде місцевий фестиваль “Станиславівська мармуляда”.

Назва цього кулінарного свята базується на подіях, які відбувалися в 1868 році та спричинили пожежу в Станиславові.

За словами організатора фестивалю Тараса Лялика, поки готують півтонни яблук, аби заповнити 300-літровий казан.

“Колись у ньому варили грибну юшку, а тепер протягом півтора-двох днів у ньому будуть смажити яблука”, – говорить він.

Також на фестивалі буде медове вино, яке можна буде їсти ложкою або ж виделкою.