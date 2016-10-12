Майже у всіх школах Коломиї ввімкнули опалення

Зателефонувавши до кожної школи, нам вдалося з’ясувати, що станом на 10 годину ранку 12 жовтня майже всі коломийські загальноосвітні школи опалюються.

Відсутнє опалення лише у Коломийському природничо-математичному ліцеї, пише Дзеркало Коломиї.

Зокрема, як повідомили нам телефоном, в СШ №1, ЗОШ №2, №3, №7, №10 опалення ввімкнули вчора після уроків або ввечері.

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Серед причин затягування опалювального сезону в загальноосвітніх закладах називають, зокрема, несвоєчасне розпломбування газовиками опалювальних приладів.