Майже 5 тисяч переселенців з Криму і Донбасу живе на Франківщині. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок жовтня в Україні налічувалося 1,696 млн внутрішньо переміщених осіб, що виїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також із анексованого Росією Криму.

Переважну кількість переселенців становлять вихідці з Донбасу: про це свідчать і цифри зареєстрованих у підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей переселенців, пише Слово і Діло.

Так, на Донеччину з підконтрольних сепаратистам районів виїхали майже 618,6 тис. людей, на Луганщину – 289,3 тис. Також популярним напрямом внутрішньої міграції із зони АТО є Харківська область, там, за офіційними даними, наразі проживають майже 189,2 тис. уродженців Донбасу.

Чимало людей обрали своїм новим місце проживання Київ (майже 148,7 тис.) і Київську область (54,7 тис.). Зазнали притоку переселенців Запоріжжя й Дніпропетровщина (105,2 та 75,6 тис. людей відповідно).

Проте, якщо поглянути на динаміку змін із початку серпня до кінця вересня, варто відзначити, що кількість зареєстрованих переселенців на неокупованих територіях країни зменшилась на 18,4 тис. При цьому лідерами за темпами зростання кількості переселенців продовжують залишатися Луганська і Київська області, місто Київ і Дніпропетровська область. У той же час, кількість внутрішньо переміщених осіб на Донеччині, Запоріжжі й Харківщині падає.