Майже 5 тисяч переселенців з Криму і Донбасу живе на Франківщині. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок жовтня в Україні налічувалося 1,696 млн внутрішньо переміщених осіб, що виїхали з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також із анексованого Росією Криму.
Переважну кількість переселенців становлять вихідці з Донбасу: про це свідчать і цифри зареєстрованих у підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей переселенців, пише Слово і Діло.
Так, на Донеччину з підконтрольних сепаратистам районів виїхали майже 618,6 тис. людей, на Луганщину – 289,3 тис. Також популярним напрямом внутрішньої міграції із зони АТО є Харківська область, там, за офіційними даними, наразі проживають майже 189,2 тис. уродженців Донбасу.
Чимало людей обрали своїм новим місце проживання Київ (майже 148,7 тис.) і Київську область (54,7 тис.). Зазнали притоку переселенців Запоріжжя й Дніпропетровщина (105,2 та 75,6 тис. людей відповідно).
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