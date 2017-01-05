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Майже 22 тисячі пасажирів зустріли Новий рік у поїздах. ФОТО

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21 817 пасажирів зустріли Новий рік у поїздах.

Працівники “Укрзалізниці” подбали, щоб новорічна ніч у поїзді стала  для пасажирів святковою, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Don Yapon

Провідники та провідниці перетворилися на новорічних персонажів для 22 тисяч пасажирів, які подорожували в ніч з 31 грудня по 1 січня.

nr1Залізничний транспорт працює цілодобово та безперебійно, і навіть у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали привітання від поїзної бригади та солодкі подарунки.

Нагадаємо, на новорічні та Різдвяні свята “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди на Прикарпаття.

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