Майже 22 тисячі пасажирів зустріли Новий рік у поїздах. ФОТО

21 817 пасажирів зустріли Новий рік у поїздах.

Працівники “Укрзалізниці” подбали, щоб новорічна ніч у поїзді стала для пасажирів святковою, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Провідники та провідниці перетворилися на новорічних персонажів для 22 тисяч пасажирів, які подорожували в ніч з 31 грудня по 1 січня.

Залізничний транспорт працює цілодобово та безперебійно, і навіть у новорічну ніч курсували близько ста поїздів, які перевезли 21817 пасажирів. Сюрпризом для мандрівників під час подорожі стали привітання від поїзної бригади та солодкі подарунки.

Нагадаємо, на новорічні та Різдвяні свята “Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди на Прикарпаття.