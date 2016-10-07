Майнові права десяти дітей-сиріт на Прикарпатті вдалося поновити через суд

З початку 2016 року в Івано-Франківській області захищено майнові права десяти дітей-сиріт.

Останнім виконано судове рішення у справі за позовом прокуратури в інтересах дитини-сироти про визнання права власності на житловий будинок в селі Підвисоке, повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Встановлено, що після смерті матері право на житловий будинок мало перейти неповнолітньму синові. Проте, майно вартістю 321 тис. грн належним чином оформлено не було.

З метою захисту прав дитини-сироти прокуратура звернувся до суду з позовом про визнання за нею права власності в порядку спадкування.

Наразі за неповнолітнім зареєстровано нерухоме майно, а також він одержав технічний паспорт на житловий будинок та документи про право власності.