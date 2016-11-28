Майкл Щур висміяв у своїй передачі злодійкуватого прикарпатця. ВІДЕО

Майкл Щур висміяв у своїй передачі злодійкуватого прикарпатця. ВІДЕО

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Шоумен Майкл Щур у своїй програмі “#@)₴?$0 з Майклом Щуром” висміяв калушанина, який вкрав камери відеоспостереження.

На сьомій хвилині передачі Майкл Щур прокоментував цей випадок: “камери ж вішають, щоб ніхто нічого не крав”.

Don Yapon

“Це якісь 12 друзів… з Моршина, це їхній стиль”, – сказав шоумен.

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