Майкл Щур висміяв у своїй передачі злодійкуватого прикарпатця. ВІДЕО

Шоумен Майкл Щур у своїй програмі “#@)₴?$0 з Майклом Щуром” висміяв калушанина, який вкрав камери відеоспостереження.

На сьомій хвилині передачі Майкл Щур прокоментував цей випадок: “камери ж вішають, щоб ніхто нічого не крав”.

“Це якісь 12 друзів… з Моршина, це їхній стиль”, – сказав шоумен.