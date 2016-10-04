МАУ відкрила рейс з Івано-Франківська до Нью-Йорка всього за 315 доларів у два боки

МАУ відкрила рейс з Івано-Франківська до Нью-Йорка всього за 315 доларів у...

В авіакомпанії МАУ з’явилися чудові ціни у Нью-Йорк: з багатьох українських міст можна полетіти у США і повернутися у Київ, заплативши за авіаквитки від 315$, інформує Україна Live.

При пошуку потрібно обрати “Cкладний маршрут” і ввести сегменти (Львів, Одеса, Дніпро, Харків чи Івано-Франківськ) – Нью-Йорк та Нью-Йорк – Тегеран.

Лише при такій комбінації з поверненням у Тегеран буде низька ціна.

Починати мандрівку потрібно обов’язково у місті вильоту (Львів, Одеса, Дніпро, Харків чи Івано-Франківськ), а от при поверненні з Нью-Йорка, оскільки ці рейси авіакомпанія МАУ виконує з пересадкою у Києві, можна зареєструвати багаж до Києва і вийти у столиці України.

Летіти у Тегеран – не обов’язково. Жодних штрафів за те, що ви пропустите останній сегмент, не буде.

Для подорожі потрібна віза США.

Квитки можна придбати на сайті tickets.lowcostavia.com.ua. Найдешевші авіаквитки у листопаді – грудні.

Івано-Франківськ – Нью-Йорк – Київ (Тегеран) від 317$ у два боки у листопаді.

Івано-Франківськ – Нью-Йорк – Київ (Тегеран) від 317$ у два боки у грудні.

Шукайте квитки з листопада до середини грудня, виліт у будь-який день, а повернення у вівторок, четвер, суботу або неділю.

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