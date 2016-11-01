Матвієнко розповів, що планує зробити із задекларованою церквою

Матвієнко розповів, що планує зробити із задекларованою церквою

0
Поділитися

Заступник голови фракції “Блок Петра Порошенка” Анатолій Матвієнко, який задекларував будівлю Храму Успіння Пресвятої Богородиці у н. п. Бирлівка Бершадського району Вінницької області, заявляє, що готується передати храм місцевій громаді. 

Про це він сказав у вівторок, відповідаючи на питання журналістів, пише Українська правда.

Don Yapon

Я хочу передати його громаді міста, як культурну цінність, яка має архітектурну перспективу. От для того, щоб його передати, треба його оформити, треба землю відвести, треба взяти документи і передавати. Правильний мій крок, чи не правильний, ця група людей (громада – ред.) зі мною погодилась“, – сказав він.

Тому в реєстрі воно є, зараз завершується процедура передачі. Зараз завершується процедура передачі. В п’ятницю буде сесія і я сподіваюся, що вона (церква – ред.) перейде у власність громади, так як я хочу, бо я там народився“, – додав Матвієнко.

За його словами, храм “безцінний з точки зору своєї архітектури”.

“Він має ціну, може, півмільйона, п’ятсот тисяч гривень“, – сказав він.

Читайте також: Генпрокурор пригрозив штрафом і ув’язненням депутатам, які не подали декларації.

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів