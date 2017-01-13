Матір дівчини, яку роками ґвалтував рідний батько, звинувачує покійну дочку у наклепі. ВІДЕО

На Прикарпатті батько упродовж чотирьох років ґвалтував рідну доньку. Дівчина розповідала про це своїм рідним, у тому числі і матері, однак їй ніхто не вірив. Від безвиході дівчина повісилася на своєму светрі, але матір і далі продовжує переконувати слідство у невинуватості чоловіка, звинувачуючи покійну дочку у наклепі.

17-річну Діану знайшли повішеною на власному светрі у сквері неподалік центру Івано-Франківська. У кишені дівчини слідчі знайшли одразу кілька передсмертних записок, зміст яких просто шокує, повідомляє “ Дзеркало Коломиї ” з посиланням на Надзвичайні новини .«Зміст про те, що в неї не було дитинства, що коли її друзі бавилися ляльками, іграшками, гуляли в парку, вона змушена була задовольняти статеві потреби свого батька. Зміст однієї з записок такий. У другій записці вона дякує своїй тітці, яка тільки одна їй вірила», – розповідає т. в. о. заступника керівника Головного управління поліції в Івано-Франківській області Ігор Максимів.

Діана була найстаршою в сім’ї, а окрім неї батьки виховували ще п’ятьох дітей. Мати працювала, а батько не мав роботи, сидів удома і ґвалтував свою власну доньку упродовж чотирьох років. Діана щоразу розповідала про це родичам, але ті їй не вірили.

«Мама все заперечувала, як заперечувала і бабуся спочатку, і заперечувала тітка, тобто мами сестра. Але пізніше було встановлено, що десь вони здогадувались про ці відносини, бо дитина розказувала. Все ж таки батькові вірили про те, що нічого не відбувалося», – каже керівник сектору Головного управління поліції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.

Нині матір Діани просить не називати її імені та ховає обличчя від камери журналістів. У версію слідства жінка і досі не вірить, як не вірила і власній дочці. Натомість вона вперто переконує слідство в тому, що її дочка все вигадала, аби оббрехати люблячого батька.

«У це неможливо повірити. Вона хотіла вийти з-під контролю таким чином. Тобто, нейтралізуючи таким чином тата. Мені було відомо, що коли вона лежала в лікарні, в неї там було два хлопці, з яким вона ніби зустрічалася. Наскільки мені відомо. Один із цих хлопців лазив до неї в палату через вікно, з іншим вона нібито спускалася в підвал, наскільки я знаю. Зрозуміло, що не в шахмати грати», – розповідає матір Діани.

В училищі, де навчалася Діана, теж шоковані тим, що сталося.

«Це була добра, хороша дитина. Комірник побачила оголошення про зникнення цієї дитини, то уже це для нас було таким несподіваним фактом, бо вона не є тою дитиною, яка могла би просто зникнути і піти з дому без причини. Коли наступного дня ми дізналися, що ситуація є вже настільки трагічною, то це вже було надзвичайним шоком для нас», – говорить заступник директора ПТУ №1 Наталія Когуч.

Тільки тепер викладачі пригадують: одного разу, прощаючись із донькою, батько поцілував її як дорослу жінку, а не як дочку.

«Класний керівник була шокована і розповіла, що вони якось дивно так попрощалися, якийсь такий поцілунок дивний. Це був дорослий поцілунок», – каже Наталія Когуч.

Лише після смерті дитини у 36-річного педофіла взяли зразки ДНК і аналіз підтвердив, що Діана не брехала. Більше того, перед самим самогубством дівчина мала статевий контакт зі своїм батьком.

«Були виявлені тілесні ушкодження в ділянці статевих органів, а також на самих статевих органах, що підтверджувало наявність статевого акту. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, незадовго до самогубства, до проведення розтину тіла мав місце статевий акт», – каже т. в. о. заступника керівника Головного управління поліції в Івано-Франківській області Ігор Максимів.

Батько-педофіл зараз перебуває у СІЗО. Йому призначили психіатричну експертизу, а за те, що ґвалтував дочку та довів її до самогубства, йому загрожує до 10 років ув’язнення.