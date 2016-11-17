Машиніст, тістороб і бджоляр увійшли до 19 пріоритетних професій в Україні

Уряд визначив перелік з 19 професій загальнодержавного значення. Підготовка кадрів за цими професіями здійснюватиметься у професійно-технічних навчальних закладах за кошти державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Ці професії — пріоритетні для розвитку економіки країни і підготовка кадрів за ними потребує державної підтримки. Завдяки цьому рішенню ми не лише забезпечимо пріоритетні галузі кваліфікованою робочою силою, а й суттєво підтримаємо професійно-технічні навчальні заклади”, — зазначила міністр освіти Лілія Гриневич.

На фінансування визначених професій у 2017 році Уряд планує витратити майже 170 млн гривень.

Ці кошти будуть включені у освітню субвенцію та передані місцевим бюджетам.

Підготовка за рештою професій, що необхідні для обслуговування місцевої інфраструктури та у комунальних господарствах, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів залежно від регіональних потреб.

Станом на 1 вересня 2016 року в українській системі професійно-технічної освіти для здобуття професій загальнодержавного значення навчається 10 тис 279 осіб.