Марина Порошенко у Тисмениці відкрила бал для людей з обмеженими фізичними можливостями. ФОТО

Марина Порошенко у Тисмениці відкрила бал для людей з обмеженими фізичними можливостями....

Вчора в залі ресторану “Палац Ярослав”, що в Тисмениці, до пізнього вечора грав оркестр і кружляли у вальсі пари. Пари – волонтери Мальтійської Служби Допомоги танцювали разом з людьми на візках. Так відбувався 4-й Мальтійський бал, пише “Дзеркало Коломиї”.

Бал відкрила дружина Президента України Марина Порошенко. Відрекомендував її керівник Мальтійської Служби в Івано-Франківську Роман Яручик.

Марина Порошенко привітала всіх учасників свята, відзначила благородну місію мальтійців у допомозі людям з обмеженими можливостями, висловила захоплення цими людьми, які, не зважаючи на фізичні вади, намагаються жити насичено й повноцінно.

Перша леді також згадала нещодавні перемоги України: переможницю Євробачення співачку Джамалу, яскраві перемоги українських параолімпійців.

“Мене завжди приваблювало Прикарпаття, тут живуть талановиті чудові люди. Нехай Господь береже ваш край!”.

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Марина Порошенко на відкритті запросила на вальс одного з учасників балу.

Наприкінці дійства вибрали Короля й Королеву балу. На підставі загального голосування Королевою стала Марічка Мисюк з Делятина, а Королем – мешканець Івано-Франківська Василь Петрів.

Андрій МАЛАЩУК