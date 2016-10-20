Мама трьох майстрів спорту зі Снятинщини змагається у шоу “МайстерШеф”

За надзвичайну доброту учасники називають її Світлана добре серце та мамка.

40-річна Світлана Білейчук приїхала на “МастерШеф” із села Троїця Снятинського району. Жінка присвятила життя сім’ї – чоловікові і трьом синам, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

У 16 років вона народила першого сина, а в 19 – хлопчиків-двійнят. Всі троє професійно займаються вільною боротьбою, є майстрами спорту і регулярно перемагають на чемпіонатах, в тому числі і міжнародних.

Світлана дуже пишається синами, але хоче і сама досягти успіху, щоб вони пишалися нею. Саме тому жінка залишила вдома велике господарство – баранів, кроликів, свиней, корову – і приїхала на “МастерШеф”. Світлана впевнена, що може дати фору молодим кулінарам і перемогти в проекті. І поки що їй це вдається. Жінка уже увійшла у 13-ку найкращих кулінарів країни.