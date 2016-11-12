Мама трьох майстрів спорту зі Снятинщини ввійшла в десятку кращих на “МастерШеф”. ВІДЕО

40-річна мама трьох дітей з села Троїця Снятинського району Світлана Білейчук потрапила в десятку кращих кулінарів-аматорів України на телешоу “МастерШеф”.

Жінка залишила вдома велике господарство – баранів, кролів, свиней, корову – й доводить, що може дати фору молодим кулінарам і перемогти у проекті, передає “Дзеркало Коломиї“.

Світлана Білейчук вдало пройшла всі конкурси на 11-му тижні проекту, тож у “битві чорних фартухів” участі не брала й автоматично ввійшла до десятки кращих.

Шоу покинули Микола Молоков і Тетяна Свистунова, які найгірше впоралися з готуванням страви в тісній телефонній будці на колесах.