Мама трьох майстрів спорту зі Снятинщини припинила змагання у шоу “МастерШеф”

У шоу “Мастер Шеф-6” брала участь 40-річна мама трьох дітей з села Троїця Снятинського району Світлана Білейчук.

Вчора аматорів чекав конкурс з тінями. Тільки капітани побачили страви, які потрібно було приготувати.

Стоячи за ширмами, вони могли показувати інгредієнти командам за допомогою театру тіней з такими умовами: не можна говорити і кивати головою на вірні відповіді. Капітаном червоних став Олег, а синіх – Світлана. У першому випробуванні програла синя команда. Чорний фартух одягнула на себе Світлана Білейчук.

У наступному конкурсі капітанами стали Олег і Руслан. Аматори зіграли в дитячу гру “Зіпсований телефон”, але передавати потрібно було не якусь дурничку, а складний рецепт вишуканої ресторанної страви. Учасники повинні були зрозуміти один одного, перебуваючи по різні боки ширм і голосно повідомляючи один одному інструкції.

Капітан синіх Руслан Громов здійснив дуже багато помилок, які згодом пояснив поганим самопочуттям. Після програшу він хотів одягнути в чорне Наталю, але був розкритикований суддями і після неабиякої словесної перепалки з Ектором Хіменес-Браво сам отримав чорний фартух.

Крім того, кулінари прийняли участь в одиночному конкурсі: з готових солоних страв їм потрібно було зробити такі ж на вигляд, але солодкі, наприклад, перетворити звичайну шубу і лазанью в десерт. Чорний фартух після цього випробування наділа Катерина Пєскова: її десертна лазанья не змогла вразити журі.

Також на кулінарів чекала дуже відповідальна місія: вони відчули себе справжніми шефами, оскільки повинні були готувати на професійній кухні для кращих рестораторів Києва. Капітаном червоної команди став Олег, а синьої – Віка. Під час конкурсу Руслан вирішив попросити вибачення у Ектора за вчорашню словесну перепалку.

Не всім аматорам вдалося побороти хвилювання перед важливими гостями: через вирування пристрастей Олені стало погано, і дівчина втратила свідомість. Ектор зробив наганяй іншим аматорам, звинувативши їх в тому, що вони влаштували на кухні справжній бардак. У цьому випробуванні програла синя команда; чорний фартух дістався Наталі.

На битві чорних фартухів учасникам потрібно було готувати за поверхнями, що крутилися. Девайси були погнуті, а під коробками лежали контейнери з полозами. Каті Пєсковій довелося дуже несолодко, адже дівчина страшенно боїться змій.

Руслан вирішив зробити благородний вчинок: він допоміг Катерині відрубати голову полозу, але при цьому поранив собі руку, ледь не залишившись без пальця. Катя в якості подяки нарізала для Руслана овочі.

Найгірше блюдо на битві чорних фартухів приготувала прикарпатка Світлана Білейчук. Вона і покинула проект.

Довідка: 40-річна Світлана Білейчук приїхала на “МастерШеф” із села Троїця Снятинського району. Жінка присвятила життя сім’ї – чоловікові і трьом синам.

У 16 років вона народила першого сина, а в 19 – хлопчиків-двійнят. Всі троє професійно займаються вільною боротьбою, є майстрами спорту і регулярно перемагають на чемпіонатах, в тому числі і міжнародних.

Світлана дуже пишається синами, але хоче і сама досягти успіху, щоб вони пишалися нею. Саме тому жінка залишила вдома велике господарство – баранів, кроликів, свиней, корову – і приїхала на “МастерШеф”.

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