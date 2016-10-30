Мама і дві доньки з Прикарпаття підкорювали сцену “Танцюють всі”. ФОТО+ВІДЕО

Ніжний танець калушанок сподобався суддям проекту, але білет у сотню вони не отримали, пишуть “ Вікна ”.

Сімейне тріо з Калуша — мама Надія Климишин та дві її доньки Вероніка й Анжеліка взяли участь у кастингу проекту “Танцюють всі”.

Надія Климишин вийшла на сцену “Танцюють всі”, щоб втілити свою давню мрію. Жінку надихнули дві її доньки Вероніка і Анжеліка, які займаються східними танцями. Для кастингу вони подготували справжнє шоу, щоб здивувати і суддів, і глядачів.



Судді проекту до останнього думали, що на сцені — три сестри і були відверто здивованими, дізнавшись, що з дівчатами виступає їхня мама.

Для мене це виглядало несподівано красиво. Справа не тільки в танці і не тільки в крилах, а і в вашій енергетиці, яку ви випромінюєте”, — прокоментував виступ калушанок Влад Яма.

”Дякуємо вам за цей сімейний виступ”, — додала Тетяна Денисова.

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