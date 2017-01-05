Мальовничі міста світу, які надзвичайно прекрасні взимку. ФОТО

Зима – чудова пора року. Все навколо накриває сніжна пелена, повітря стає чистим і морозним, а вдома затишніше. Але є такі міста, які з настанням зими не просто перетворюються, а стають схожими на казку.

Добірка найкрасивіших зимових міст, які варто було б відвідати взимку, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Всвіті“.

Ротенбург-на-Таубер, Німеччина

Одне з найкрасивіших середньовічних міст Баварії розташовується високо над долиною річки Таубер. Місту Ротенбург-на-Таубер більше тисячі років, однак йому вдалося зберегти свою первозданність.

Маунт Буллер, Австралія

Маунт Буллер – одне з небагатьох місць в Австралії, де досить часто можна помилуватися снігопадами. Цей мальовничий гірський район користується популярністю серед велосипедистів, лижників, сноубордистів.

Ель-Чалтен, Аргентина

Обплетений численними гірськими стежками місто Ель-Чальтен дуже популярне серед мандрівників

Квінстаун, Нова Зеландія

Місто-курорт, розташований на березі озера Уакатіпу (льодовикового походження), і оточене мальовничими горами.

Нарден, Нідерланди

Нарден – затишне маленьке містечко 16 століття. Всередині фортеці у формі 6-кутної зірки – маленькі будинки, церква… Містечко було зруйноване в 16 столітті, потім відбудоване – так і зберігся.

Блед, Словенія

Блед розташоване на берегах Бледського озера, в Юлійських Альпах на схід від національного парку Триглав.

Гріс-Фіорд, Канада

Найпівнічніше постійне поселення в Канаді

Штрамберк, Чехія

За легендою, замок Штрамберк заклали лицарі ордену тамплієрів, використавши стратегічно вигідне місце на високому пагорбі біля підніжжя Бескидських гір.

Сіракава-го, Японія

Сіракава-го – невелике село, побудована в традиційному японському стилі, відоме своїми надзвичайно крутими дахами, покликаними витримати найсильніші снігопади.

Дамюльс, Австрія

На Дамюльс щорічно лягає 15-метровий шар снігу, що робить його найбільш сніжним місцем Європи.

Зерфаус, Австрія

Тут успішно розвинена інфраструктура лижного відпочинку, представлена популярним курортом «Серфаус-Фис-Ладіс».

Марлоу, Англія

Місто на Темзі розташоване всього в 50 км від Лондона

Буковель, Україна

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України. Розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря.

Бамберг, Німеччина

Бамберг – одне з небагатьох старовинних міст Німеччини, уцілілих під час Другої світової війни. У 1993 році місто Бамберг був включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Гальштат, Австрія

Соляні копальні Гальштата – найдавніші в Європі, розробляються ось уже три тисячі років.

Сіглюфьордюр, Ісландія

Місто рибалок розташований на березі Гренландського моря, в північній частині півострова Трёлласкагі.

Свою назву отримав від слова «лікоть». Саме форму зігнутої руки нагадує закрут річки Огрже, на березі якої стоїть Локет.

Фюнес, Італія

Спочиваючи в обіймах італійських Альп невелике містечко Фюнес

Рейні, Норвегія

На арктичному острові Москенесей розташована рибальське село під назвою Рейні. Її населення становить лише 329 осіб, але це місце по праву називається однією з найкрасивіших норвезьких сіл

Калітрі, Італія

Місто Калітрі побудоване на мальовничих пагорбах Кампанії

Церматт, Швейцарія

Один з найвідоміших курортів в Швейцарії, на півдні кантону Вале, практично на кордоні з Італією. Навколо села знаходиться більшість четирьохтисячників Пеннінських Альп, таких, як найвища вершина Швейцарії пік Дюфур (4634 м) в масиві Монте-Роза і Маттерхорн (4478 м), на північному схилі якого на висоті 1608 метрів і розташоване село.

Какорток, Гренландія

Ця область заселена вже близько 4300 років, з тих пір, як ескімоси, представники стародавньої культури Саккак, першими ступили на ці землі.

Шішільян, Франція

Чудова гора Мон Егії на 2000 метрів піднімається над французькою громадою Шішільян.

Брекенрідж, Колорадо, США

Містечко розташоване на висоті 2900 метрів над рівнем моря. Тут розташований один з найбільш відвідуваних в США в останні роки гірськолижних курортів – Breckenridge Ski Resort.

Іттоккортоорміут, Гренландія

Барвисте маленьке місто розташоване на найдовшій крижаний річковій системі в світі.

Лангвіс, Швейцарія

Це невелике містечко з населенням всього в декількох сотень чоловік розташований на самому краю великої долини Лангвіс

Яблуниця-над-Нисоу, Чехія

Назва цього міста перекладається як «яблуневий сад на річці Ниса».

Ямники, Словенія

Це невелике поселення можна знайти на схилах словенського плато Желовіца. Місцева церква побудована на пагорбі, звідки відкривається чарівний вид на Юлійські Альпи.

Сан-Марино, Італія

Сан-Марино – мікродержава з площею менше 40 квадратних кілометри і красивими пейзажами, розташоване на півночі Італії. Засноване в 301 році нашої ери, Сан-Марино є одним з найстаріших збережених суверенних держав і конституційних республік у світі.

Енгельберг, Швейцарія

Курорт в Швейцарії, оточений альпійськими вершинами, у кантоні Обвальден