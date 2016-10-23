Маловідомі фото папи Йоана Павла ІІ на відпочинку в горах. ФОТО

Маловідомі фото папи Йоана Павла ІІ на відпочинку в горах. ФОТО

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З нагоди літургійного спомину св. Йоана Павла ІІ CREDO опублікувало світлини з улюбеного відпочинку святого  — прогулянок у горах та на природі.
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