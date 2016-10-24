Маленький секрет у вихованні дитини від принца Вільяма

У кожного з батьків є свій трюк, яким вони активно користуються при вихованні дитини. І це чудово, якщо у вас є свій особливий ритуал, який дає зрозуміти дитині, як вона дорога і важлива.
Сьогодні розповімо про прийом принца Вільяма, який допоможе стати ближчими до дітей, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ADME.
Якщо ви поглянете на фотографії принца і його 3-річного сина Джорджа, ви помітите, що герцог Кембриджський часто стає на коліна або сідає навпочіпки під час розмови з улюбленим чадом.
Одного разу його навіть вилаяла королева за те, що він використовує цей метод виховання в формальній обстановці, де збирається багато важливих персон. Та на думку експертів, всім батькам варто взяти на замітку цей простий трюк.
Коли ви присідаєте до дитини, ви можете поглянути в очі малюка. Експерти називають це технікою активного слухання, коли діти відчувають, що їх слова насправді дуже важливі для батьків. Це також дуже потужно стимулює самооцінку, розвиває довіру і допомагає в подальшому знаходити спільну мову навіть в найскладніших ситуаціях.
Звичайно, щоб вислухати і поговорити з вашою дитиною, потрібно набагато більше, ніж просто всістися навпочіпки. Психологи рекомендують батькам зупиняти свої справи на момент, коли діти говорять, і приділяти дитині всю свою увагу.
Так що коли наступного разу ваша дитина захоче уваги, спробуйте присісти поруч і поговорити, дивлячись їй прямо в очі. Це просто, це підвищить їх самооцінку, і так, це схвалено королівською родиною.