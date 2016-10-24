Маленький секрет у вихованні дитини від принца Вільяма

У кожного з батьків є свій трюк, яким вони активно користуються при вихованні дитини. І це чудово, якщо у вас є свій особливий ритуал, який дає зрозуміти дитині, як вона дорога і важлива.

Сьогодні розповімо про прийом принца Вільяма, який допоможе стати ближчими до дітей, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ADME.

Якщо ви поглянете на фотографії принца і його 3-річного сина Джорджа, ви помітите, що герцог Кембриджський часто стає на коліна або сідає навпочіпки під час розмови з улюбленим чадом.