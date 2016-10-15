Макс Кідрук, фаворит долі й літературний мандрівник, зустрівся з читачами в Коломиї. ФОТО

У юдеїв є така мудра рекомендація для єдиновірців: допоможи Богові зробити тебе щасливим. Це означає, що щастя й успіх – у твоїх долонях. Треба лише мати трохи таланту, трохи наполегливості, трохи зухвальства і – віру в свою фортуну.

Цими якостями Всевишній щедро обдарував 32-річного українського письменника й мандрівника Макса Кідрука, презентація книжок якого відбулася в педагогічному коледжі, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Макс має здорове “зухвальство” займатися промоцією власного імені без шкоди для репутації, а воно далеко не кожному вдається. Молодий, вельми талановитий денді з голлівудською зовнішністю й такими ж манерами здійснює турне Україною, пропагуючи свої книги, в основу яких лягли його мандри 30 країнами світу (переважно автостопом або з мінімальними затратами).

Список країн не може не вражати: Еквадор, Перу, Чилі, Мексика, острів Пасхи, Бразилія, країни Близького Сходу – Ліван, Сирія, Йорданія, Єгипет. Місяць цей ерудований фанат мандрів провів у пустелі Сахара. Побував у Анголі, Намібії, Новій Зеландії і так далі…

Разом з тим, не називає себе мандрівником, каже, що не полював за екзотикою від непосидючості, а лише з метою про все звідане написати й здійснитися, як письменник, про що мріяв з дитинства.

Не знаю, чи Макс вважає себе улюбленцем долі, однак збоку так видається. Поміркуйте самі: народився на Рівненщині в сім’ї письменника. Закінчив школу з золотою медаллю. Закінчив технологічний ВНЗ. Виграв грант і був направлений на навчання до аспірантури Королівського технологічного інституту у Стокгольмі. Співпрацював з різними технічними видавництвами у сфері комп’ютерного програмування.

Урешті покинув благодатну Швецію, де йому відкривалися блискучі перспективи науковця, й повернувся в Україну.

“Мені там стало нудно. А нудьга перспектив не має…”, – зізнається Максим (“Макс” – це літературний псевдонім).

Макс Кідрук випустив у світ 14 художніх книжок, за які отримував літературні перемоги на конкурсах української книги.

Написання романів він поставив на конвеєр і вважає, що так і повинен чинити популярний письменник. (Тут можна б з ним посперечатися, однак молодий чоловік має свою правду). Окремі романи перевидаються по декілька разів. А замовники чекають нових текстів.

Андрій МАЛАЩУК