Любов Сем’янів з Франківщини може стати держсекретарем Міненерговугілля

На посаду державного секретаря Міненерговугілля претендує 13 кандидатів.

Про це стало відомо за результатами моніторингової місії “ДоброЧесно” спільного проекту РПР та “Наші гроші”, пише Економічна правда.

Згідно із даними, на посаду претендують:

Віктор Зоря, Андрій Колесник, Сергій Насвіщук, Олександр Сивачок, Микола Талайчук, Олександр Тронь, Палайда Олег, Підкоморна Юлія, Козлоков Антон, Немчинов Максим, Крамаренко Ганна, Вільчинський Олександр та Сем’янів Любов – директор Івано-Франківського науково-дослідного центру продуктивності агропромислового комплексу. Перед призначенням керівником держпідприємства зареєструвала власне ТОВ “Укркапіталенерго”, де вона єдиний засновник і керівник. Основний вид діяльності фірми – роботи у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Як відомо, в кінці серпня Кабінет міністрів увів посаду державного секретаря в Міністерстві фінансів.

Відповідно до постанови, державний секретар Мінфіну є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінфіну.

Державний секретар підзвітний і підконтрольний міністру, призначається на посаду Кабінетом Міністрів.