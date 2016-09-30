Леся Кропивко розповіла про зміни у своєму житті після участі в шоу “Панянка-Селянка”

Як повідомлялося раніше, мешканка Великої Кам’янки, що на Коломийщині, Леся Кропивко взяла участь у реаліті-шоу “Панянка-Селянка”.

Дівчата обмінялися життями на три дні. Леся розповіла про свої враження і зміни в житті, пишуть “Вікна“.

Дівчина розповідає, що відразу не повірила, що її запрошують взяти участь у такому проекті.

“Шеф-редактор мене дуже довго переконувала, що це не розіграш. Дуже часто згадую, як вона сміялася. Коли все владналося, то я була дуже рада, що братиму участь в проекті”, — розповідає Леся.

Але одразу ж виникла проблема — Лесю не хотіли відпускати з роботи. Але дівчина знайшла вихід з цієї ситуації — три дні вона залишалася на дві години пізніше та приходила на годину раніше зранку.

До приїзду панянки готувалася вся родина:

”Вся моя родина була дуже рада приїзду панянки, тому, знаючи, що вона буде заглядати у всі куточки хати — ми поробили всюди порядки та придумали їй цікаві завдання. Також покликали бабусю, щоб було веселіше”, — пригадує селянка.

Дівчина розповідає, що найбільше їй запам’яталися зйомки до пізньої ночі, після яких треба було о сьомій вставати. Кажож пригадує, як виконувала завдання. Каже, що не всі вдавалися з легкістю, як би їй цього хотілося.

“Спочатку був спортзал. З боку дивитися було легко, але коли я спробувала, то виявилося, що це надзвичайно важко. Після декількох вправ все тіло боліло, але я продовжила тренування. Потім було ще одне непросте завдання — масаж на попу бамбуковими паличками, який мав робити чоловік. Я була дуже обурена, засмучена, хотілося просто все лишити і поїхати додому. Всі почали вмовляти, що тут немає нічого страшного. Все ж таки, моя взяла і завдання, на жаль, було не виконано”.

Селянка каже, що не хотіла б помінятися місцями з панянкою назавжди, тому що не змогла постійно бути в такому русі. Розповідає, що досі спілкується із Наталею, ділиться враженнями від дня, що минув. Також підтримує зв’язок і з її друзями, з якими познайомилась під час участі у проекті.

Майже рік минув після зйомок програми, а ми й досі спілкуємося, і ділимося враженнями від дня, що минув. Також не забувають про мене її друзі: Жанна Завялова та Вахтанг Вахтанашвілі. Вони також мені часто пишуть, а Жанна вже декілька разів запрошувала мене до себе в Київ”, — розповідає Леся Кропивко.

Після проекту життя селянки кардинально не змінилось. За гроші, які їй дала панянка, Леся провела воду до свого будинку.

Також Леся збирається заміж і запросила на весілля і Наталку, але та через щільний графік не може приїхати.

”Після проекту моє життя глобально не змінилося, але є дуже приємна новина. Незабаром я виходжу заміж. Запрошувала Наталю та її подружку Жанну. На жаль, вони не приїдуть. Заздалегідь попередили і сказали, що дуже багато роботи і не мають змоги приїхати, хоча дуже хотіли побувати у мене в гостях. Також, я хотіла сказати, що ті гроші, які дала Наталя, були використані за призначенням. Я чесна людина і якщо сказала, що проведемо воду до кухні, то так і сталося. Безмежно вдячна Наталі за таку допомогу. Тепер у нас є водичка, до речі, дуже смачна, з джерела”, — каже Леся.

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