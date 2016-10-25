Leoni може розв’язати найбільшу проблему Коломиї — безробіття

Є сподівання, що новий завод вирішить найбільшу проблему Коломиї — безробіття.

На цьому наголосив міський голова Коломиї Ігор Слюзар під час урочистого закладання пам’ятної капсули у фундамент майбутнього заводу німецького концерну Leoni AG. Нове підприємство виготовлятиме електропроводку для автомобілів, пише Репортер.

Мер Коломиї подякував представникам компанії за те, що прийняли доленосне для міста рішення — розмістити завод саме в Коломиї. За його словами, перед тим була жорстка конкурентна боротьба між чотирма містами Івано-Франківської та двома Львівської областей.

“Завдяки Leoni у нас з’явилася перспектива вирішити найбільшу проблему в місті — зайнятість працездатного населення, — говорить Ігор Слюзар. — Радий, що Leoni AG прийняв рішення заходити на територію Коломиї. Це важливий проект для міста, адже з’являється основний платник податків, і ми очікуємо досить суттєві надходження у міський бюджет. Є надходження — відповідно є розвиток міста“.

Генеральний директор дочірньої компанії Leoni AG в Україні Штефан Шмідт теж подякував владі області та міста за величезну допомогу та сприяння у будівництві майбутнього заводу.

“Хочу наголосити, що компанія не лише хоче отримувати прибуток, — говорить Штефан Шмідт. — Ми прагнемо брати участь у подібних проектах, бо долучаємося до розвитку країни. Дуже раді, що можемо розвивати свій бізнес в Україні, де є чудові люди, які хочуть мати роботу, розвиватися, і це буде запорукою успіху проекту. Я в цьому впевнений“.

Член правління концерну Leoni AG Франк Хіллер також додав, що будівництво нового заводу є символом міцної довіри до міста Коломиї, Прикарпаття та всієї країни.

“Це вже наш другий завод в Україні, — каже Франк Хіллер. — У 2003 році такий завод ми відкрили у місті Стрий. На той час така ініціатива була сміливим кроком, але для нас воно виявилося правильним. Завод працює постійно та ефективно. Нині у Стрию задіяні понад сім тисяч працівників, а ключовими клієнтами заводу є такі автогіганти, як Opel, Volkswagen, Porsche, Audi та Lamborghini“.

Будівництво заводу в Коломиї планують завершити до червня 2017 року. Сума інвестицій становить близько 15 млн євро. Завод виготовлятиме електропроводку для автомобілів.

У 2017 році планується набрати на роботу 800 коломиян, а до 2021-го — 5000 працівників.

Довідка. Leoni AG — холдингове акціонерне товариство. Компанія була заснована в 1917 році і є одним із найстаріших підприємств Німеччини. Штаб-квартира концерну від заснування розташована у Нюрнберзі.