Легендарний фільм “Жива ватра” Остапа Костюка з Коломиї покажуть у його рідному місті

Режисер фільму – коломиянин Остап Костюк – понад 10 років досліджував гуцульську культуру. “Жива ватра” стала певним підсумком цього дослідження та його дебютною повнометражною роботою. Впродовж 4 років знімальна група вела кіноспостереження за героями фільму, зокрема на Прикарпатті, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Державне агентство України з питань кіно.

Сюжет стрічки побудований навколо життя трьох чоловіків різних поколінь, які живуть в Українських Карпатах: 82-річниий Іван самотньо доживає віку. Недавно поховавши дружину, він і сам готується до похорону. 39-річний Василь керує тваринним господарством і вигодовує молодняк овець, тоді як 10-річний Іванко починає нове життя в школі-інтернаті райцентру. Та настане весна й вони, за вівчарським покликанням, якому все важче слідувати в сучасному світі, піднімуться в гори.

“Фільм об’їхав більше двадцяти кінофестивалів у різних країнах світу та отримав багато престижних нагород, але у своїй країні демонструвався лише чотири рази. І на кожен із цих показів зали не могли вмістити усіх охочих. Я дуже радий, що нарешті є можливість показати фільм усім тим, хто так чекає цієї прем’єри в Україні“, – зазначає виконавчий продюсер стрічки Геннадій Кофман.

“Жива ватра” виходить на екрани кінотеатрів у четвер, 29 вересня, – прем’єрний показ за участі режисера та знімальної групи фільму відбудеться у Києві.

Стрічку також побачать глядачі в Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Запоріжжі, Ужгороді, Тернополі та в Коломиї.

Довідка. Остап Костюк (1979 р. н.) – режисер, актор, музикант. Родом з Коломиї Івано-Франківської обл. Автор стрічки “Жива ватра”, що у 2015 році здобула спеціальну нагороду журі на канадському фестивалі Hot Docs у номінації “світова повнометражна документалістика”. Best Documentary Award of the 18th Olympia International Film Festival (2015) (Greece). TheAmericanCinematographerAwardforBestCinematographyatSalemFilmFest 2016 (USA), також стрічка нагороджена дипломами Міжнародного кінофестивалю “Лістапад” (Мінськ) та Одеського МКФ і визнана найкращим українським документальним фільмом 2011-2015 рр. за національним рейтингом “Знято в Україні”.