Лауреатом фестивалю “Покрова” став поет з Коломийщини Ярослав Ясінський

Лауреатом VIII літературного фестивалю “Покрова” ім. Тараса Мельничука став поет Ярослав Ясінський. Він одержав відповідний диплом та традиційного сирного коника.

У попередні роки даної нагороди удостоювалися Олег Лишега, отець Іван Рибарук, Василь Портяк та Натяля Ткачик, пише Бліц інфо.

Ярослав Ясінський народився і проживає в селі Ліски на Коломийщині. Після закінчення Івано-Франківського педагогічного інституту викладав у Коршівському СПТУ. Лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Тараса Мельничука (2005). Організатор свят поезії на Циганському горбі в Лісках, свята родини Цісиків. Автор книг поезії та численних публікацій у періодиці.