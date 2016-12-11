Квіткове ельдорадо на Валовій: як працює студія декору та флористики “Flora Decor”. ФОТО

Ну яке життя без квітів! Це визнає кожна жінка будь-якого віку і соціального стану. Можна копнути глибше: квітковий букет – це ахіллесова п’ята жінки, її слабинка. Вдало підібрана квітка – це ключ для кожного замка, навіть з десятирівневим захистом. Якщо замок – це жіноче серце. У чоловіків душевна конституція грубіша. І відімкнути їхній замок незрівнянно легше.

З квітами можна робити все, що завгодно, укладаючи їх у різні комбінації разом з різними травами, плодами, листками, гілками, та з чим завгодно. Головне – мати естетичний смак, почуття міри і не боятися експериментувати…

Так пояснюють Руслана та Ірина Ярославські, які відкрили студію декору та флористики “Flora Decor” у Коломиї на вулиці Валовій. Це сімейний бізнес, пише “Дзеркало Коломиї”.

У самій студії можна очі залишити серед квітково-казково-святкової (не знаю, які ще прикметники підшукати) різноманітності.

Тут і ляльки-мотанки серед усіляких відомих і невідомих персонажів, і композиції з моху, корінців, сяючих кришталиків, і, звісно ж, – квіти, ціла монархія квітів у кошиках і без.

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З чого усе починалося, – цікавимося в Ірини, молодої вродливої жінки з виразною модельною зовнішністю.

Ще навчаючись в політехнічному коледжі, Іра (у дівоцтві Мельник) успішно брала участь у конкурсах краси, була удостоєна звання “Міс Коломия” та “Міс Івано-Франківськ”; працювала якийсь час у модельних агенціях за кордоном.

– Посиділа я два роки в декреті й вирішила зайнятися чимось творчим, креативним і сучасним. Дуже любила займатися декором. І спало мені на думку спробувати себе у флористиці. Рідні мене підтримали, особливо мати чоловіка, тим більше, що вона має хист до малювання. Взяли в оренду приміщення, залучили до роботи знайомих дівчат, запустили рекламу і…

– І самі не спам’яталися, як пішли перші замовлення, – продовжує пані Руслана. – Матеріал для роботи беремо скрізь. Навіть з прогулянок у лісі не повертаємося з порожніми руками. Те, що не лежить під ногами чи під руками, закуповуємо. Потім підключаємо з Іриною власні фантазії й виникають квіткові композиції, колажі. Бачите, їх треба скласти у такий спосіб, у якому вони в природі не складаються й між собою не сусідують. Композиції слід передати якусь ідею: чи то одруження, чи дня народження, чи ще якоїсь події…

– Дивіться, – перебирає знову естафету розмови Ірина, – кожна композиція має свій настрій. Тут і радість, і невинність, і пристрасть, і чуттєвість, і якісь нотки журби, і сподівання, – та цілий спектр людських емоцій…

Салон розширюється. Ще трохи – й ніде буде утримувати це флористичне ельдорадо. Хоч усі ці кошики й сувеніри довго тут не застоюються, – мають жінки постійних клієнтів.

Збираються перейти в інше приміщення попри саму вулицю. Та й виникла потреба в підборі майстринь, які мають багату уяву і вмілі руки.

А напередодні новорічно-різдвяного циклу в салоні кипить робота: готують дівчата святкові композиції й подарунки.

Іван ДЖИНДЖУРА

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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