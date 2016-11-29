Куди поїхати в Україні у грудні: 28 ідей

Перший місяць зими вже стукає у вікна, а дух новорічно-різдвяних свят вже на повну відчувається у повітрі. І перейнятися духом свята можна вирушивши у чарівну подорож. Чим нас порадує відпочинок у грудні в Україні?

Зігрітися джазом у місті Львові

Запальні джазові мотиви привнесуть теплі барви у холодні грудневі дні. Міжнародний фестиваль “Jazz Bez” об’єднає українські та польські міста в єдиному звучанні. У місті Лева зберуться провідні джазмени України, Європи та США!





Коли: 2–11 грудня.

Де зупинитися: у Львові багато чудових готелів, де завжди раді гостям. Підберіть свій варіант.

Як дістатися: фестиваль відбуватиметься на двох майданчиках – у Львівській філармонії та арт-галереї “Дзиґа”. Щоб дістатися до філармонії, можна поїхати в бік центру трамваєм №1 або 10 і зійти на зупинці “Петра Дорошенка”, далі трохи пройтися. Або автобусами 3а, 4а, 53 доїхати до вул. Князя Романа і 5 хвилин прогулятися. “Дзиґа” знаходиться неподалік від зупинки Водопровідна. Маршрутки № 15, 37, 43, 44, 46.

На Андріївські вечорниці в українське етносело

Незаміжні дівчата, це свято для вас! Беремося за чобітки, зручніше вмощуємося перед дзеркалами і нарешті дізнаємося те саме заповітне ім’я! Хто ж він, суджений-ряджений? Андріївські вечорниці здавна були найулюбленішим святом юних красунь. А поринути в автентичну обстановку допоможе етнокомплекс “Українське село”. Тут також можна влаштувати незабутній грудневий відпочинок із сім’єю.





Вартість: вхід вільний, а от вартість екскурсії – від 30 грн.

Де зупинитися: при етнокомплексі є номери, але також можна оселитися неподалік у Києві.

Як дістатися: село Бузова розташоване під Києвом. Автомобілем чи автобусом, який відправляється від станції метро “Святошино”, потрібно їхати до села Миколаївка. Парк знаходиться за 1,5 км від повороту.

Поворожити у Палаці Розумовського

Містичну вечірку готують у гетьманській столиці України – Батурині. В елегантному палаці Розумовського збираються ворожити, ліпити вареники, грати на лірі, кобзі, бубні… Андріївські вечорниці завжди проводять з дотриманням старовинних традицій. Щоб відтворити віковічні звичаї, працівники заповідника збирали спогади по всьому чернігівському краю. Отже не проґавте театралізоване дійство!





Коли: 15 грудня.

Де зупинитися: подивіться пропозиції житла у Чернігівській області.

Як дістатися: потягом до станції Конотоп або Бахмач, потім автобусом. Своїм транспортом їдьте по трасі Київ – Гомель (М1), а потім Кіпті – Глухів.

Зимова казка у Древньому Києві

У парку “Київська Русь” вже готують багато цікавих розваг на грудень. З 17 грудня в зимову країну ринуться різні персонажі. Першим привітає всіх зі святами Святий Миколай. А 21 грудня його змінить Дід Мороз, який відкриє свою резиденцію. Костюмовані шоу, кінний театр і веселі забави чекають гостей стародавнього князівства.





Вартість: вхідний квиток на дійство, як правило, коштує 150 грн для дорослих і 50 грн для дітей.

Де зупинитися: при парку розваг є готель і хостел. Але нескладно й повернутися до Києва.

Як дістатися: маршруткою від метро “Видубичі” до Копачева.

В гості до Святого Миколая, Пістинь

Час див наближається! Скоро новорічна метушня понесе з головою у світ чудес. І першою пригодою стане зустріч зі Святим Миколаєм прямо у його лісовій садибі. Не знаєте, де знайти святого? Це зовсім не складно. Вирушайте у Національний природний парк “Гуцульщина”. Святий Миколай цілий рік живе в дерев’яній гуцульській хаті, а 19 грудня запрягає свої сани. Дітлахів запрошує на відпочинок у грудні і дарує подарунки тим, хто добре поводив себе протягом року. Є тут і цікавий музей новорічної та різдвяної іграшки.





Де зупинитися: якщо ви збираєтеся їхати в Пістинь самостійно, оберіть для поселення Косів.

Як доїхати: головне, дістатися до Косова, який всього за 2 км від резиденції. Вирушайте за напрямками Київ – Косів або Київ – Верховина. Або ж потягом до Ворохти, Івано-Франківська.

До вітряків і українських хат на День святого Миколая, Пирогів

Святий Миколай не забуває про один з чарівних куточків, що сховався на околиці Києва – музей у Пирогові. Тут все, як у гоголівських оповіданнях! В морозний день можна сховатися від холоду в справжніх українських хатах, що обігріваються печами. Чудотворець обдарує подарунками, а народні ігри й танці допоможуть зануритися у передноворічну атмосферу. Осідлайте на свято вороного і скуштуйте смачні страви!





Вартість: вхідний квиток у Пирогове – 40 грн. Є знижки дітям і пільговикам.

Де зупинитися: звичайно, в Києві! Тут понад 800 варіантів.

Як дістатися: один з варіантів – до станції метро “Іподром”, а потім тролейбусом № 11.

Випікати “миколайчики” в Мамаєвій слободі

Вже кілька років у грудні в козацькому селищі гостює Святий Миколай. Йому приносять дитячі листи з проханнями, а він радо приймає дітей у традиційній наддніпрянській хаті. Разом з діточками він випікає знамениті “миколайчики” – ароматні медівники. Цікава особливість “мамаївського чудотворця” – він носить не тільки ризу, але й гетьманську шапку.





Вартість: вартість відвідування – 50 грн, є знижки.

Де зупинитися: не забудьте забронювати номер заздалегідь.

Як дістатися: Мамаєва слобода знаходиться в столиці. Доїхати можна від станцій метро “Петрівка” або “Шулявська” тролейбусом № 27. Курсують маршрутки № 201, 232, 427, 471, 433.

Вогні старовинної фортеці, Кам’янець-Подільський

Куди поїхати відпочивати в грудні? Грандіозний Кам’янець-Подільський теж готується до новорічних свят. І вже 19 грудня на вулиці міста прийде свято. По Кам’янцю-Подільському прокотиться акція “Від Миколая до Йордану”, відкриється головна ялинка і резиденція Санта Клауса. Вона розташована в старовинних підвалах 16–18 століть, недалеко від Ратуші, Старої Фортеці. А ось і новорічні тури!





Де зупинитися: не забудьте заздалегідь забронювати “тепле гніздечко” для майбутньої поїздки!

Як дістатися: Кам’янець-Подільський курсують поїзди і автобуси.

Подивитися на головну красуню країни, Київ

Зовсім трохи і головна ялинка країни засяє чарівними вогнями. Красуня, привезена до столиці з Карпат, стане головною прикрасою новорічного Києва. Для неї вже готують святкове вбрання. Це блискучі новорічні іграшки, льодяники, пряники, цукерки і веселощі, яким оточить її дітвора. Софійська площа перетвориться на головну арену свят. А по сусідству, на Михайлівській площі, свою резиденцію відкриє Святий Миколай.





Коли: 19 грудня, 19:00.

Де зупинитися: у вашому розпорядженні понад 800 готелів.

Чаклуємо над іграшками: екскурсія на фабрику ялинкових прикрас

Довгоочікуване свято вже стукає у двері! Ще трохи – і бій годинника перенесе у зовсім іншу реальність – чарівної новорічної ночі. А що головний атрибут свята? Думаєте ялинка, новорічні іграшки, олів’є? Ні. Святковий настрій, що допомагає побачити магію в звичних речах. Навіть у чашці кави! Так підемо ж за настроєм у світ новорічних чудес – на фабрику ялинкових іграшок. Подивимося, як народжуються блискучі кулі і навіть пройдемо майстер-клас з розпису.





Вартість: організована екскурсія – 90 грн. Для самостійних мандрівників відвідування фабрики – 40 грн, для дітей – 20 грн. Майстер-клас – 50 грн.

Де зупинитися: однозначно в Києві, де ви знайдете багатий вибір готелів.

Як дістатися: від столичної станції метро «Житомирська» у вихідні у Клавдієво-Тарасове відправляється автобус. Записатися на поїздку потрібно заздалегідь. Ще можна самому доїхати маршруткою, яка відправляється від станції метро “Академмістечко”.

Дізнатися, як народжуються сосни: лісова дослідна станція Боярка

Багатьох хвилює питання: купувати справжню новорічну ялинку або ж віддати перевагу штучному дереву? Адже купуючи вічнозелену красуню, потураєш вирубці цілих лісів! Знайти для себе відповідь на це питання допоможе поїздка на Боярську лісову дослідну станцію. Тут покажуть, як у маленьких баночках народжуються ті самі сосни. І як виглядають теплиці, куди потрапляють пухнасті малятка, що вже трохи підросли. Така поїздка точно налаштує на новорічний лад! Щоб потрапити на дослідну станцію, домовляйтеся про візит заздалегідь, краще з тургрупою.





Як дістатися: до Боярки з Києва можна поїхати маршруткою або електричкою, в дорозі близько години.

Покататися на знаменитому курорті Буковель

Про відпочинок на найбільш фешенебельному курорті України варто подбати заздалегідь. Інакше місць просто не залишиться! Особливо на “найсолодші” новорічні дати. До речі, в листопаді відпочинок у готелі, розташованому на території курорту, коштує сущі копійки. Можна було знайти пропозицію і 250 грн за номер на двох. У грудні мінімальна ціна – понад 1 тис. грн, і замовлення має бути мінімум на три дні. З початком феєрії свят орієнтовна ціна за ніч – від 3 тис. грн.





Де зупинитися: в Буковелі величезний вибір житла.

Як дістатися: з Івано-Франківська в Буковель постійно курсують маршрутки.

Зустріти зиму на високій горі Драгобрат

Чому варто поспішити на Драгобрат у грудні? По-перше, тому що найбільш високогірний курорт України завжди радує снігом. А по-друге, до 27-го числа можна кататися у своє задоволення засніженими вершинами за досить низькими цінами. Покваптеся, бо найкращі пропозиції заберуть з-під носа!





Де зупинитися: на самому Драгобраті багато пропозицій житла, вартість – від 320 грн за номер на двох.

Як дістатися: потягом до селища Ясіня. На залізничній станції зустрічають приїжджих всюдиходи, які вирушають на Драгобрат. Ціна – близько 80 грн з людини.

На відпочинок у Яремче

Чому б не розслабитися перед майбутніми святами і не вирушити за релаксом до Яремче? Це невелике акуратне карпатське містечко перетворилося на справжню туристичну Мекку! Тут є все необхідне. А неподалік знаходиться фешенебельний Буковель і розслабляючий чан, де купають у цілющих травах Карпат. Можливо, вам підійде ця пропозиція.





Де зупинитися: вибір житла в невеликому місті вражає – майже сотня пропозицій!

Як дістатися: до Яремче курсують потяги. Або ж можна доїхати від Івано-Франківська, далі автобусом.

Торкнутися неба в Дземброні

Настала творча криза? Вирушайте у найвисокогірніше село України, яке надихнуло не одного художника і поета. Хмари тут так близько, що, здається, за них можна вхопитися руками! А взимку пейзажі вершин і ялин, посипаних снігом, схожі на казку. Здається, ось-ось і з них спуститься сама Снігова королева.





Де зупинитися: у приватних будинках – жителі з радістю приймуть вас у гості за помірну плату.

Як дістатися: з Івано-Франківська спершу доїхати до Ворохти, потім до села Ільці, звідки ще 12 км автобусом або ж своїм авто.

Зимовий ліс під Києвом, Міжрічинський парк

Не кожен погодиться покинути теплий затишний будинок, щоб вирушити на зимову прогулянку до лісу, та ще й на цілий день. Але якщо вам пропонують Міжрічинський парк, не роздумуйте – погоджуйтеся. Ви не залишитеся без багаття і дегустації місцевих настоянок, які піднімуть і настрій, і градус. Не поїдете без смачної каші і захоплюючих оповідань. Директор парку такий витівник! Обов’язково попросіть показати нову стежку через болото.





Де зупинитися: неподалік є котеджі і міні-готель. Але зазвичай сюди їдуть з одноденною поїздкою.

Як дістатися: якщо громадським транспортом, то автобус відходить від столичної автостанції “Полісся”. Потрібно доїхати до села Отрохи і пройти ще 3 км. Зручніше вибрати екскурсійний варіант, тим паче, що можна поїхати недорого.

Пожити в хаті з пічкою, Поліський заповідник

Перед прийдешніми святами всі нервують з приводу сущих дрібниць, а ви насолоджуєтеся душевними бесідами із задумливими зимовими нетрями… Замерзлі болота, лісове багаття, брусничне варення… Дерев’яний будиночок на самому краю лісу, який, у свою чергу, знаходиться на самому краю України. Вогонь, що потріскує у грубці, і запах сушених білих грибів. Саме зимова поїздка в Поліський заповідник залишає у його гостей незабутнє враження. Пожити в такій обстановці в теплій компанії – що може бути кращим завершенням року?





Де зупинитися: тут можна відпочити недорого. Селять у будиночках біля самого лісу, орієнтовна ціна – від 60 грн.

Як дістатися: якщо ви їдете самостійно, то з Києва чи Житомира слід доїхати до Овруча, звідти о 18:50 на Селезівку їде ПАЗик. Багато хто не любить підлаштовуватися під розклад транспорту та вибирає екскурсії.

У Музей волинської ікони

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці. У цей світле св’ято варто відвідати дивовижне місце, в якому зберігається безліч святинь – Музей волинської ікони. Тут багато старовинних ікон. Найцінніша ікона Холмської богоматері, яка датується 11 століттям! Вона знаходиться в окремому приміщенні, яке також служить каплицею, де можна помолитися до святині.





Як дістатися: музей знаходиться в Луцьку, куди можна дістатися, наприклад, нічним поїздом з Києва.

Де зупинитися: в Луцьку є недорогі хостели й елегантні готелі.

Чари замків Закарпаття

Час приготувати себе до чарівних історій і пригод, які неодмінно трапляються під Новий рік та Різдво. А наймагічніші місця – це старовинні замки. Вони бачили не один Новий рік і уважним слухачам можуть повідати багато неймовірних історій. Легендарний Ужгородський замок, загадковий Невицький, замок Паланок і Сент-Міклош… Звідси неможливо поїхати не наситившись духом Різдва!





Як дістатися: влаштувати зимовий тур по замках можна на автомобілі, але набагато комфортніше обрати організовану екскурсію.

Казкові замки Поділля

Замки Закарпаття вже пройдений етап? В Україні є й інші чудові місця. Вже бували в Кам’янці-Подільському і милуватися старовинною фортецею? Тоді загляньте до замків Поділля. Наприклад, величної Хотинської фортеці – її види вражають. А поблизу можна подивитися залишки Жванецького замку та руїни Скала-Подільської фортеці. Заглянути в фортеця у селі Окопи. Така поїздка в грудні буде дуже пізнавальною!





Як дістатися: до Хотина можна доїхати маршруткою з Чернівців, Кам’янця-Подільського, Хмельницького. Але побачити більше допоможе або власний транспорт, або екскурсія.

У казку “12 місяців” – чарівний замок-зоопарк

Потрапити до справжнього замку, зовсім такого, як на заставці Волта Діснея – це ж мрія кожної дитини! І під Новий рік мрії обов’язково збуваються. А за казкою не доведеться їхати за тридев’ять земель. Зоопарк “12 місяців” з радістю відкриє двері для маленьких відвідувачів, які жадають побачити диво. Це світ екзотичних тварин, у якому більше сотні мешканців! А може, десь тут живуть брати-місяці і принцеса, що звеліла принести їй кошик пролісків? Потрібно перевірити і вирушити відпочити з дитиною.





Вартість: 150 грн для дорослих, 50 грн для дітей зростом до 1,20 метра.

Як дістатися: з Києва від станції метро “Героїв Дніпра” у селище Демидов, де знаходиться зоопарк, курсує маршрутка № 355. Своїм транспортом їхати по трасі в бік Вишгорода.

Надихнутися балетом «Лускунчик», Одеський оперний театр

Під чарівну музику Чайковського оживає історія про відважну Марі, що здолала підступного Мишачого короля. Прекрасний принц позбавляється від злих чар, а всіх глядачів чекає дивовижний марципановий замок… На балеті «Лускунчик» виросло не одне покоління. Грудень відмінно підійде для того, щоб згадати стару добру казку, що дарує настрій свята.





Вартість: від 50 грн. Коли: 10, 18, 23, 25, 28, 29, 31 грудня.

Де зупинитися: в Одесі великий вибір житла.

З холодного грудня – в джунглі, Харків

На вулиці холодна сіра погода? Тропічні зарості й водойми джунглів допоможуть розфарбувати цей день і відпочити з дітьми. Критий аквапарк “Джунглі” закрутить у вирах веселих гірок і віражів. Можна поніжитися у хвильовому басейні, здійснити подорож по швидкісній річці і розслабитися в джакузі. Багато хто обирає цей аквапарк за його оригінальний декор – відмінне фото для соцмереж.





Ціна: дорослий – від 170, дитячий – від 125 грн.

Де зупинитися: затримайтеся в Харкові на день-другий – тут багато чого цікавого. А знайти підходящий готель не є проблемою.

Як дістатися: найближча станція метро – “Завод ім. Малишева”, далі пересісти на трамвай № 5 або 8 і зійти на зупинці “Вул. Киргизька”.

У тропічний рай – до бананів в Рожни

Кажуть, що нині втекти із зими в літо можна лише за великі гроші, купивши квиток до якоїсь теплої країни. Але ні. Поринути в атмосферу тепла і тропіків не так і складно, якщо вирушити на бананову ферму. Це рай для любителів екзотики: мандарини, лимони, банани, кавові дерева і ананаси… найприємніше, що можна забрати із собою тропічний черенок і виростити той же лимон у себе на вікні. Екскурсії в тропіки знайдете тут.





Як дістатися: від столичної автостанції “Дарниця” курсують автобуси до села Рожни, в дорозі 1 година 20 хв.

Погладити страусів

А може, махнути на все рукою і всією сім’єю вибратися в гості до екзотичних птахів? Такий вікенд викличе захват у дітей. На фермі, де розводять страусів, вам не лише розкажуть про життя і звички цих птахів, але й дадуть можливість погладити і навіть погодувати страусів! Із собою можна привезти сувеніри і скуштувати делікатеси, що виготовляються на фермі. А доповнить екскурсію відвідування міні-зоопарку, в якому живуть олені, коні, віслюки та конячка на прізвисько Каштан.





Вартість: дорослі – 45 грн, діти (від 3 років) – 35 грн. Кошик для годування тварин – 15 грн.

Як дістатися: страуси живуть під Києвом у селі Чубинське. Потрапити до них можна маршруткою № 316 від станції метро “Лівобережна” і № 317 від метро “Харківська”. Їхати до зупинки “Мала Олександрівка”.

Вшанувати пам’ять бійців у музеї АТО, Дніпро

6 грудня в Україні – День захисника. Нині ця дата нагадує вже не про трагічні сторінки минулого, написаного нашими предками. Вона говорить про сучасну історію, яка зараз пишеться кров’ю. Відвідування музею АТО під відкритим небом цього дня стане найбільш доречним. Вздовж асфальтованої дороги, спеціально розбитої мінами, «прописалася» техніка, що відслужили своє у зоні АТО. Зенітна установка, БТР, «швидка», військовий джип, міномет… Вказівні таблички нагадують про ті населені пункти, де проходили бої. Є й інші експонати, такі як шоломи або бронежилети. Всі вони були привезені із зони АТО і просякнуті духом війни.





Вартість: подивитися експонати самостійно – безкоштовно. Екскурсія – від 50 до 100 грн.

Де зупинитися: Дніпро – місто з безліччю готелів.

Як дістатися: експозиція розташована біля Дніпропетровського історичного музею ім. Яворницького. Можна доїхати трамваєм № 1, тролейбусами № 1 або 16 до зупинки “Гірничий університет” або “Історичний музей”.

Дізнатися все про авіацію, Київ

Чому б у Міжнародний день цивільної авіації, 7 грудня, не вирушити до найбільшого історико-технічного музею країни? Державний музей авіації України – молодий музей, якому менше 15 років. Але він може похвалитися солідною експозицією – майже 70 літаків, 16 гелікоптерів! Рай для любителів авіатехніки. А додому можна відвезти тематичні сувеніри за ціною 20–70 грн.





Вартість: квиток – 50 грн, дитячий – 20 грн.

Де зупинитися: затишні київські готелі чекають вас.

Як дістатися: музей знаходиться на території колишньої навчально-авіаційної бази НАУ, це недалеко від аеропорту Жуляни. Доїхати від Вокзальної площі можна маршрутками № 368, 805 та іншими.

Ближче до корупції – до Межигір’я

Тепер на день боротьби з корупцією – 9 грудня в Україні є куди сходити. Адже у нас є цілий музей, присвячений цій цікавій темі! Райський куточок, у якому можна провести цілу вічність, – колишня президентська резиденція у Межигір’ї. Цілих 114 гектарів території з неперевершеним ландшафтним парком. Якщо стало прохолодно, можна сховатися в плавучому ресторані-дебаркадері «Галеон». Більше читайте в нашій статті.





Вартість: вхід до музею – 50 грн, для студентів та пенсіонерів – 20 грн. Відвідування Хонки з екскурсією – 200 грн. А тут можна замовити екскурсію до Музею корупції.

Де зупинитися: звичайно, хочеться пожити в Межигір’ї, але найближчі готелі розташовані в Києві.

Як дістатися: від метро “Героїв Дніпра” ходять маршрутки, вартість проїзду 8 грн, але потім потрібно пройтися пішки ще хвилин 20–25. Так що зручніше їхати своїм транспортом. Чи за 50 грн в один бік знайти машину біля метро “Героїв Дніпра”.

А ви вже придумали, куди поїхати відпочити в грудні в Україні?

Джерело: IGotoWORLD.com