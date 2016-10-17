Красуня з Прикарпаття у Лас-Вегасі продемонструвала вихід у бікіні. ФОТО

Модель з Прикарпаття Вероніка Михайлишин у Лас-Вегасі готуєтmcя до конкурсу “Miss Grand International 2016”.
20-річна Вероніка Михайлишин в травні цього року завоювала титул “Королева України” в національному конкурсі. А вже 25 жовтня вона позмагається за звання “Miss Grand International 2016”, інформують ”Вікна”.
Проте всі конкурсантки вже перебувають у США і готуються до конкурсу.
Вчора дівчина продемонструвала вихід у бікіні, на який схвально відгукнулися користувачі соцмереж. Світлини з фотосесії оприлюднені на офіційній сторінці конкурсу.