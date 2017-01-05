Кращі світлини природи та пейзажів 2016 року

Почнемо з січня і підемо за порами року.

ВСВІТІ зібрало докупи найращі світлини пейзажів та природи зроблений у різних куточках світу, передає “Дзеркало Коломиї“.

Почнемо з січня і підемо за порами року.

Новий рік в Дюнкерку на півночі Франції 1 січня 2016.

Замерзлий автомобіль на набережній.

Дикий кінь на Чорній горі в Белфасті, Північна Ірландія, 15 січня 2016.

Сніговий краєвид біля Брауншвейгу, Німеччина, 18 січня 2016.

Зимові ігри, Нью-Йорк, 24 січня 2016.

Вітряна погода в Англії, 8 лютого 2016.

Вівці стоять у глибокому снігу в графстві Дербішир, 4 березня 2016.

З 8 березня! Ласка на Лофотенських островах, 8 березня 2016.

Північне сяйво на Лофотенських островах, 14 березня 2016.

Весна. Бізнесмен прогулює роботу і прийшов на мальовничий ставок в Токіо, 18 березня 2016.

Трудівниця-бджілка на вишні в Лондоні, 11 квітня 2016.

Велосипедист на рапсовій поле в Східній Німеччині, 21 квітня 2016.

Стрибок в басейн біля Потсдама на північному сході Німеччини, 9 травня 2016.

Літо. Повний місяць на Пагорбі святого Михайла біля стародавнього міста Гластонбері 20 червня 2016.

Літній день на горі Кайзер в Ельмау, Австрія 24 червня 2016.

Блискавка спалахує над Лас-Вегасом в штаті Невада, 2 липня 2016.

Повний місяць у Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 19 липня 2016.

Знаки. Кола в поле на півдні Німеччини, 26 липня 2016.

У китайській провінції Хунань, на висоті 300 метрів над землею відкрився небесний скляний міст, звідки відкриваються вражаючі види, 1 серпня 2016.

Статуя Христа-Спасителя в Олімпійському Ріо, 2 серпня 2016.

Метеор, зірки і надгробки в Столаце, на південь від Сараєво, Боснія і Герцеговина 12 серпня 2016.

Рибак в Ліверпуль-Бей в Ірландському морі, 15 серпня 2016.

Північне сяйво у Швеції, 23 серпня 2016.

Осінь. Повітряна куля в заповіднику Масаї Мара 14 вересня 2016.

Вітряки в тумані на півночі Німеччини, 22 вересня 2016.

Над хмарами. Туристи ходять на Юдиних Niederhorn біля Інтерлакені, Швейцарія, 5 жовтня 2016.

Осінь в графстві Уїлтшир, 21 жовтня 2016.

Золота осінь в Шотландії, 25 жовтня 2016.

Осіння дорога з висоти пташиного польоту, Кельн, Німеччина. 4 листопада 2016.

Листопад 2016. Снігові даху німецького містечка Freudenberg.

Захід в туманному полі в східному Німеччини, 11 листопада 2016.

Супермісяць в Лондоні, 13 листопада 2016.

Осінь в Срінагаре, Індія, 15 листопада 2016.

Олень пасеться в Шотландії після закінчення гону, 18 листопада 2016.

Лебідь, море і острів Рюген в Балтійському морі, 23 листопада 2016.

Останній день календарної осені. Олені в Річмонд-парку в західній частині Лондона, 30 листопада 2016.

Грудень. Останній повний Місяць в році в графстві Корнуолл, Англія 13 грудня 2016.

Повний місяць на південному заході Франції 14 грудня 2016.