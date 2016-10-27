Краса Карпат: Жовтневий Піп Іван. ФОТО

Прикарпатець Василь Фіцак опублікував фото з гори Піп Іван, де відкриваються неймовірні краєвиди Чорногірського хребта.

“19-24 жовтня. За період чергування було зареєстровано 18 туристичних груп, чисельністю 61 особа, з них 6 іноземців. Погода була як завжди контрастною, морози, мокрий сніг з дощем, поривчасті вітри, в періоди потепління навіть літали метелики. Групам, які потрапили в негоду було надано притулок. Одному з туристів надали медичну допомогу. Окрім того було вичищено одне з приміщень від будівельного сміття, та встановлено двері на виході з ротонди”, – написав Василь Фіцак у мережі Фейсбук.