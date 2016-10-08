До Кракова на навчання вперше поїхало 70 студентів Університету нафти і газу

Цього року, згідно із підписаними угодами, на навчання до Краківської гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца за програмою подвійних дипломів вперше поїхав 71 студент Івано-Франківського національного університету нафти і газу.

Зокрема, від Інституту геології та геофізики – 12 студентів, від інженерно-екологічного інституту – 16 студентів, від інститут інженерної механіки – 4 студенти, від інституту нафтогазової інженерії – 16 студентів та від інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі – 23 студенти, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу ІФНТУНГ.

Після урочистої посвяти у студенти Краківської гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташіца студенти ІФНТУНГ приступили до занять.

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Довідка: На сьогодні Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца є одним з провідних польських технічних вузів.

31 травня 1913 р. імператор Францішек Юзеф І затвердив утворення вищої гірничої школи в Кракові. Цьому передував ряд старань про покликання академії, яка повинна була б навчати інженерів гірників і металургів.

За свою столітню історію існування зі стін Краківської гірничо-металургійної академії ім. С. Сташіца вийшло понад 160 тисяч інженерів і магістрів, котрі забезпечили професійними кадрами польську економіку. Освіта, яку пропонує Краківська академія, високо ціниться роботодавцями в Польщі і за кордоном. Блискучі кар’єри багатьох колишніх студентів дають вимовний доказ якості і користі знань, здобутих під час навчання.